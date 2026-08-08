Kurzstreckenrisiko: So anfällig ist der TDV6-Motor

Kurzstrecken sind beim JLR TDV6 der zentrale Verstärker des Problems: Bei häufigen kurzen Fahrten kommen moderne Selbstreinungs‑ und Regenerationsprozesse wie die Dieselpartikelfilter-Regeneration nicht zur vollen Wirkung. In Kombination mit Direkteinspritzung kann das dazu führen, dass unverbrannter Kraftstoff in das Motoröl gelangt und dieses dadurch verdünnt wird.

Diese Verdünnung reduziert die gesicherte Schmierleistung des Öls. Das trifft Bauteile, die auf eine konstante Ölviskosität und -druck angewiesen sind, besonders hart. Im TDV6 wird die durch Kurzstrecken verursachte Ölverdünnung explizit als verschärfender Faktor genannt, nicht als isoliertes Problem.

Weil sich das Phänomen schleichend entwickelt, bleibt es oft lange unbemerkt. Erst Warnanzeigen wie das Absinken des Öldrucks oder erste Laufgeräusche deuten auf einen bereits weit fortgeschrittenen Schaden hin, sodass präventive Maßnahmen spätestens bei wiederkehrenden Kurzstreckenfahrten sinnvoll erscheinen.



Hier beschreiben wir die anderen vier Motoren, die in Gebrauchtwagen Probleme bereiten könnten.