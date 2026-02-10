Mercedes-Benz Patent: Wird das Auto zum Wellness-Tempel?

Mercedes-Benz arbeitet offenbar an der nächsten Ausbaustufe seines Komfortprogramms. Ein neues Patent deutet darauf hin, dass der Hersteller die Massagefunktion weiter ausbauen möchte. In den gehobenen Ausstattungslinien sind Sitze mit Massagefunktion nicht mehr wegzudenken. Von leichter Bewegung, die bei der Entspannung helfen soll, bis zur kräftigen Massage zur gezielten Muskelentspannung hat Mercedes-Benz bisher alles im Programm. Im Fokus stehen dabei der Rücken- und Schulterbereich sowie die Lendenwirbel.

Die neue Funktion beschäftigt sich mit bisher unbeachteten Körperstellen: dem Kopf und dem Nacken. Das Patent beschreibt somit eine Kopfstütze, in die bewegliche Massageelemente integriert sind. Gerade der Nacken ist beim langen Sitzen sehr beansprucht. Eine solche Funktion könnte daher hauptsächlich lange Autofahrten oder Stauphasen angenehmer machen.

Bewegliche Elemente statt starre Polster Technisch sieht Mercedes kleine, aktiv ansteuerbare Module vor. Diese können unterschiedliche Bewegungsmuster ausführen – etwa sanften Druck, feine Vibrationen oder kontrollierte Mikrobewegungen. Ziel ist eine gleichmäßige Stimulation, die weder aufdringlich wirkt, noch die Aufmerksamkeit des Fahrers beeinträchtigt.

Aufgrund des begrenzten Bauraums ist klar: Eine klassische Tiefenmassage ist hier nicht vorgesehen. Stattdessen setzen die Ingenieure auf eine dezente Komfortfunktion, die im Hintergrund arbeitet und das subjektive Wohlbefinden steigert.

Ein zentrales Element des Konzepts ist die personalisierte Anpassung. Sensoren sollen erkennen, wie der Kopf des Insassen positioniert ist. Die Massageelemente reagieren darauf automatisch und passen ihre Position entsprechend an.

Noch offen: der Weg in die Serie Ob aus der Idee tatsächlich ein Serienfeature wird, bleibt offen. Patente sind bei Herstellern oft eher ein Blick in die Entwicklungsabteilung als ein konkreter Produktfahrplan. Trotzdem lässt sich aus dem Ansatz ablesen, wohin Mercedes den Innenraumkomfort weiterdenken will. Weg von der reinen Sitzfunktion, hin zu einer spürbaren Entlastung des gesamten oberen Körpers. Sollte die Kopfmassage den Sprung in kommende Modelle schaffen, hätte Mercedes damit ein weiteres Detail in der Hand, um sich im Premiumsegment abzuheben.