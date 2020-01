Mercedes Vision AVTR auf der CES Mögliche Mensch-Maschine-Vernetzung

Auf der CES in Las Vegas blickt Mercedes mit der Studie Vision AVTR ganz weit in die Zukunft der Interaktion zwischen Mensch und Auto. Entstanden ist die Konzeptstudie gemeinsam mit dem Hollywood-Regisseur David Cameron nach dem Vorbild des Avatar-Films.

Erinnern Sie sich an den Hollywood-Blockbuster Avatar, wo Menschen über einen Avatar einen neuen Weg der Kommunikation mit einer anderen Rasse gefunden haben? Vom Meisterwerk von James Cameron inspiriert, soll sich in einer ganz weit entfernten Zukunft die Interaktion zwischen Mensch, Auto und Umwelt über einen ähnlichen Weg vollziehen. Cameron selbst und sein gesamtes Team haben den Mercedes-Ingenieuren bei der Entwicklung geholfen. Wichtig für Mercedes: Neben der Idee, die mystische Avatar-Welt mit aufzugreifen geht es für die Schwaben vor allem darum, digitalen Luxus zu definieren. Oder anders: Was unterscheidet einen Mercedes künftig von all den anderen Autos, die in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten autonom, bzw. weitestgehend automatisiert durch den Verkehr finden.

Daimler

Wie sich Mercedes diesen Weg vorstellt, soll die auf der CES 2020 vorgestellte Studie Vision AVTR zeigen. Mehr Infos zum Mercedes Vision AVTR wird Mercedes allerdings erst später nachliefern.