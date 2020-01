Selection by Infiniti Nissans Edelmarke mit Abo-Angebot

Infiniti plant in den USA offenbar ein neues Vertriebsangebot. Die Mutter-Marke Nissan hat sich beim Patentamt das Markenzeichen „Selection by Infiniti“ schützen lassen.

In der Beschreibung zur Anmeldung skizziert Nissan eine Handy-App zur Organisation und Verwaltung zeitlich begrenzt genutzter Fahrzeuge. Beide Eintragungen unter den Nummer 88760935 sowie 88760576 stammen vom 15. Januar 2020 und zeigen den Schriftzug sowie den Schriftzug in Verbindung mit dem Infiniti-Logo.

Nähere Details zu dem „Selection by Infiniti“-Service sind nicht bekannt. Es ist aber zu vermuten, dass es sich hier um ein längerfristiges Abo-Modell handelt, wie es beispielsweise schon Konkurrenten mit Care by Volvo oder Porsche Passport anbieten. Auch FCA hat sich mit „my Freedom“ einen entsprechenden Claim schützen lassen. Unterdessen hat Cadillac seinen Abo-Service in den USA wieder eingestellt.