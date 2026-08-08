Zahnriemen-Probleme: Ford EcoBlue-Diesel im Check

Beim EcoBlue beschreibt die Problematik ein Grundkonflikt zwischen Effizienzideen und Materialverträglichkeit: Der Zahnriemen läuft nicht trocken, sondern taucht in ein Ölbad. Diese Schmierung sollte eigentlich die Lebensdauer verlängern und Geräuschentwicklung reduzieren; in der Praxis weisen die im Öl enthaltenen Additive und kleinste Kraftstoffmengen jedoch eine chemische Wirkung auf das Gummimaterial des Riemens.

Als Folge lösen sich Partikel und in extremen Fällen ganze Zähne des Riemens. Diese Abriebe werden vom Öl in den Kreislauf gespült, lagern sich im Ölfilter und im Ansaugnetz der Ölpumpe ab oder bilden Schlamm in feinen Ölkanälen. Die Folge ist eine schrittweise Verschlechterung der Öldruckversorgung – ein kritischer Pfad, der letztlich die Lebensdauer des Motors bestimmt.

Wichtig für die Einschätzung: Es handelt sich nicht um einen einmaligen, klar definierten Defekt, sondern um einen langwierigen, chemisch bedingten Prozess. Deshalb treten erste Warnsignale oft erst auf, wenn bereits relevante Verschmutzungen entstanden sind.