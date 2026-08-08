Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Auto-HoroskopMenü aufklappen
Zur Startseite
Tech & Zukunft
Technik erklärt

Zahnriemen-Probleme: Ford EcoBlue-Diesel im Check

Ford EcoBlue-Motoren
Zahnriemen im Ölbad wird zum Risiko

Der Ford EcoBlue steht wegen eines Zahnriemens im Ölbad in der Kritik. Was bedeutet das für Käufer?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.08.2026
Als Favorit speichern
Ford 1.0 Dreizylinder Ecoboost Motor
Foto: Ford

Beim EcoBlue beschreibt die Problematik ein Grundkonflikt zwischen Effizienzideen und Materialverträglichkeit: Der Zahnriemen läuft nicht trocken, sondern taucht in ein Ölbad. Diese Schmierung sollte eigentlich die Lebensdauer verlängern und Geräuschentwicklung reduzieren; in der Praxis weisen die im Öl enthaltenen Additive und kleinste Kraftstoffmengen jedoch eine chemische Wirkung auf das Gummimaterial des Riemens.

Als Folge lösen sich Partikel und in extremen Fällen ganze Zähne des Riemens. Diese Abriebe werden vom Öl in den Kreislauf gespült, lagern sich im Ölfilter und im Ansaugnetz der Ölpumpe ab oder bilden Schlamm in feinen Ölkanälen. Die Folge ist eine schrittweise Verschlechterung der Öldruckversorgung – ein kritischer Pfad, der letztlich die Lebensdauer des Motors bestimmt.

Wichtig für die Einschätzung: Es handelt sich nicht um einen einmaligen, klar definierten Defekt, sondern um einen langwierigen, chemisch bedingten Prozess. Deshalb treten erste Warnsignale oft erst auf, wenn bereits relevante Verschmutzungen entstanden sind.

Fazit