Aston Martin Vantage S: Warum er sich plötzlich ganz anders anfühlt

Zu Beginn müssen wir uns gleich mal von der Ursprungsidee verabschieden, heute sämtliche Feinheiten des neuen S-Modells herauszufahren. Denn erstens hatte sich die Eifel spontan dazu entschlossen, die Uhren schon mal auf April vorzustellen: Sonne, Regen, Graupel – alles war dabei, und alles gleich mehrfach binnen einer gerade mal zweistündigen Testtour, die sich – zweitens – nicht auf, sondern rund um den Nürburgring zutrug.
Und weil wir uns hier den Hashtag #respecttheregion auf die Fahne schreiben, sprich: jene Bewegung unterstützen, die sich für Action auf der Rennstrecke und gutes Benehmen abseits davon einsetzt, können und wollen wir natürlich nicht mit einem 680-PS-Ofen über die Hügel glühen wie bekloppt. Dabei wäre zur wirklichen Erkenntnisfindung ...