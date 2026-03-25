Aston Martin Vantage S: Warum er sich plötzlich ganz anders anfühlt

Zu Beginn müssen wir uns gleich mal von der Ursprungsidee verabschieden, heute sämtliche Feinheiten des neuen S-Modells herauszufahren. Denn erstens hatte sich die Eifel spontan dazu entschlossen, die Uhren schon mal auf April vorzustellen: Sonne, Regen, Graupel – alles war dabei, und alles gleich mehrfach binnen einer gerade mal zweistündigen Testtour, die sich – zweitens – nicht auf, sondern rund um den Nürburgring zutrug.