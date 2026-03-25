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Aston Martin Vantage S: Warum er sich plötzlich ganz anders anfühlt

Aston Martin Vantage S (erster Fahrtest)
Stärker, schärfer, sinnlicher

Nach dem Vorbild des entsprechenden DBX hat Aston Martin nun auch den Vantage hinsichtlich Fahrdynamik durchgekämmt. Eifel-Tour mit dem auf 680 PS erstarkten S-Modell.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.03.2026
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Aston Martin Vantage S
Foto: Tobias Kempe

Zu Beginn müssen wir uns gleich mal von der Ursprungsidee verabschieden, heute sämtliche Feinheiten des neuen S-Modells herauszufahren. Denn erstens hatte sich die Eifel spontan dazu entschlossen, die Uhren schon mal auf April vorzustellen: Sonne, Regen, Graupel – alles war dabei, und alles gleich mehrfach binnen einer gerade mal zweistündigen Testtour, die sich – zweitens – nicht auf, sondern rund um den Nürburgring zutrug.

Und weil wir uns hier den Hashtag #respecttheregion auf die Fahne schreiben, sprich: jene Bewegung unterstützen, die sich für Action auf der Rennstrecke und gutes Benehmen abseits davon einsetzt, können und wollen wir natürlich nicht mit einem 680-PS-Ofen über die Hügel glühen wie bekloppt. Dabei wäre zur wirklichen Erkenntnisfindung ...