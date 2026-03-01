Der Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4 (erster Fahrtest): Dacias cleverster Allrad?

Exakt 8.652 Einheiten setzte Dacia in der zweiten Jahreshälfte 2025 vom Bigster in Deutschland ab – und zwar allein im wichtigen Privatmarkt. In diesem Zeitraum war das neue Flaggschiff der Marke, das erst im Mai des letzten Jahres zu den Händlern rollte, aus dem Stand das meistverkaufte Modell an privat in seinem Segment. Zum Vergleich: VW setzte in diesem Zeitraum gerade einmal 4.575 Tiguan an nicht-gewerbliche Kundschaft ab. Für Dacia besonders lukrativ: 87 Prozent aller Käufer – Gewerbekunden inkludiert – orderten eine der beiden Top-Ausstattungen Journey und Extreme.