Der Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4 (erster Fahrtest): Dacias cleverster Allrad?

Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4 (erster Fahrtest)
Dacias cleverster Allrad?

Erstmals verbandelt Dacia Allrad mit einem Automatikgetriebe. Im bivalent angetriebenen Bigster Hybrid-G 4x4 konnten wir erste Eindrücke auf und abseits befestigter Straßen sammeln.

Veröffentlicht am 01.03.2026
Als Favorit speichern
Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4
Foto: Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4, ams0626, ET

Exakt 8.652 Einheiten setzte Dacia in der zweiten Jahreshälfte 2025 vom Bigster in Deutschland ab – und zwar allein im wichtigen Privatmarkt. In diesem Zeitraum war das neue Flaggschiff der Marke, das erst im Mai des letzten Jahres zu den Händlern rollte, aus dem Stand das meistverkaufte Modell an privat in seinem Segment. Zum Vergleich: VW setzte in diesem Zeitraum gerade einmal 4.575 Tiguan an nicht-gewerbliche Kundschaft ab. Für Dacia besonders lukrativ: 87 Prozent aller Käufer – Gewerbekunden inkludiert – orderten eine der beiden Top-Ausstattungen Journey und Extreme.

Die einstige Billigmarke der Renault-Gruppe strebt also weiter nach oben, sowohl in Sachen Modellangebot als auch in puncto Motorenvielfalt. Ein Zeugnis für letztere Annahme ...

