12.000 Euro Hybrid-Comeback: Yugo fordert Dacia Spring heraus

Der geplante Einstiegspreis des neuen Yugo beträgt etwa 12.000 Euro – eine klare Kampfansage an die Konkurrenz. Zum Vergleich: Der Dacia Spring, eines der günstigsten Elektroautos auf dem Markt, startet bei etwa 16.900 Euro. Damit positioniert sich der Yugo deutlich unterhalb des rumänischen Konkurrenten und bietet potenziellen Käufern eine attraktive Alternative im Segment erschwinglicher Kleinwagen.

Doch was bekommt man für diesen Preis? Während der Dacia Spring als reines Elektrofahrzeug konzipiert ist, setzt der Yugo auf einen Hybridantrieb mit Range-Extender-Technologie. Dieses System ermöglicht es, verschiedene Energiequellen zu nutzen und erreicht laut Herstellerangaben einen Verbrauch von nur 2,2 Litern pro 100 Kilometer – ein beeindruckender Wert in dieser Preisklasse.

Technische Innovationen im Vergleich Der technische Ansatz beider Fahrzeuge könnte unterschiedlicher kaum sein. Der Dacia Spring ist mit einer 24,3-kWh-Batterie ausgestattet und bietet eine Reichweite von bis zu 225 Kilometern (WLTP). Mit einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 125 km/h eignet er sich nicht nur für den Stadtverkehr.

Der neue Yugo hingegen kombiniert einen elektrischen Antrieb mit einem kleinen Verbrennungsmotor als Generator. Anders als Plug-in-Hybride benötigt dieses System keine externe Ladeinfrastruktur – ein klarer Vorteil in Regionen mit begrenztem Zugang zu Ladestationen. Zudem bleibt die Alltagstauglichkeit eines klassischen Kleinwagens erhalten, was ihn besonders attraktiv für preisbewusste Käufer macht.

Design und Zielgruppe Beide Modelle setzen auf unterschiedliche Designsprachen: Der Dacia Spring präsentiert sich modern und minimalistisch, während der neue Yugo bewusst auf Retro-Elemente setzt. Inspiriert vom historischen Yugo 45 zeigt das Design klare Linien und eine kantige Karosserie – ein Ansatz, der bereits bei anderen Retro-Modellen wie dem Fiat 500 oder Renault R5 erfolgreich war.

Die Zielgruppe des neuen Yugo umfasst Käufer, die Wert auf einfache Mobilität legen, aber nicht auf moderne Technik verzichten möchten. Gleichzeitig spricht er durch seinen günstigen Preis auch Erstkäufer oder Kunden in Schwellenländern an.

Marktchancen und Zukunftsperspektiven Dacias Erfolg basiert maßgeblich auf seiner Unterstützung durch Renault sowie einem bewährten Vertriebsnetzwerk in Europa. Der neue Yugo hingegen steht noch am Anfang seiner Wiederbelebung und muss sich erst beweisen.

Ein fahrbereiter Prototyp ist für 2027 angekündigt, während die Serienproduktion frühestens 2028 starten soll. Bis dahin bleibt abzuwarten, wie sich das Projekt entwickelt und ob es gelingt, das Vertrauen der Käufer zu gewinnen.

Dennoch könnte Yugos Strategie als Anbieter preiswerter Hybridfahrzeuge langfristig erfolgreich sein – insbesondere in Märkten mit schwacher Ladeinfrastruktur oder hoher Nachfrage nach kostengünstigen Fahrzeugen.