e‑Power erklärt: Wie der serielle Vollhybrid im Qashqai funktioniert

Das Herzstück des Nissan Qashqai e-Power ist sein serieller Hybridantrieb. Im Gegensatz zu parallelen Hybridsystemen, bei denen sowohl der Verbrenner als auch der Elektromotor die Räder antreiben können, übernimmt hier ausschließlich der Elektromotor diese Aufgabe. Der 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner mit variabler Verdichtung arbeitet als Generator, der die Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 2,1 kWh lädt. Diese Batterie versorgt den Elektromotor, der eine Leistung von 140 kW (190 PS) und ein Drehmoment von 330 Nm liefert. Dank dieser Konfiguration bietet der Qashqai ein lineares und leises Fahrerlebnis, das an reine Elektrofahrzeuge erinnert.

Effizienz durch innovative Technik Der Dreizylinder-Benziner des Qashqai e-Power ist mit einer variablen Verdichtung ausgestattet, die zwischen 8:1 und 14:1 variiert. Diese Technologie ermöglicht es, den Motor je nach Lastanforderung effizienter zu betreiben. Ein spezielles Hebelsystem im Motor sorgt dafür, dass der Kolben für eine höhere Verdichtung weiter nach oben fährt. Zusätzlich wurde das Gewicht des Antriebssystems durch die Integration von Elektromotor, Generator und Wechselrichter in einem einzigen Gehäuse um 28 Kilogramm reduziert. Diese Maßnahmen tragen nicht nur zur Effizienz, sondern auch zur Fahrdynamik bei.

Fahrverhalten und Verbrauch Im Stadtverkehr zeigt der Qashqai e-Power seine Stärken. Der Elektromotor ermöglicht ein nahezu geräuschloses Dahingleiten, während die Batterie durch Rekuperation beim Bremsen aufgeladen wird. Schaltet sich der Benziner zu, geschieht dies meist unauffällig. Erst bei hoher Last wird der Motor hörbar, bleibt jedoch im Vergleich zu herkömmlichen Verbrennern leiser. Der durchschnittliche Verbrauch liegt laut Tests bei 5,4 bis 6,3 Litern pro 100 Kilometer, was für ein Fahrzeug dieser Größe beeindruckend ist.

Vergleich mit anderen Hybriden Im Vergleich zu parallelen Hybridsystemen bietet der serielle Hybrid des Qashqai einige Vorteile. Da der Verbrenner nicht direkt mit den Rädern verbunden ist, kann er stets im optimalen Drehzahlbereich arbeiten, was die Effizienz erhöht. Zudem entfällt das komplexe Zusammenspiel zwischen Verbrenner und Elektromotor, was die Wartung vereinfacht. Gegenüber Plug-in-Hybriden hat der Qashqai den Vorteil, dass er nicht an eine Steckdose angeschlossen werden muss, um elektrisch fahren zu können.

Alltagstauglichkeit und Komfort Der Qashqai e-Power überzeugt nicht nur durch seine Technik, sondern auch durch seine Alltagstauglichkeit. Mit einer Reichweite von über 1.000 Kilometern und einem geräumigen Innenraum eignet er sich sowohl für Pendler als auch für Familien. Die Bedienung ist intuitiv, und die Fahrmodi lassen sich einfach an die jeweiligen Bedingungen anpassen. Besonders hervorzuheben ist die e-Pedal-Funktion, die eine verstärkte Rekuperation ermöglicht und das Fahren im Stadtverkehr erleichtert.