Seit seiner Markteinführung 2021 hat sich der Yaris Cross in Europa als Erfolgsmodell etabliert. 2025 war er das meistverkaufte Toyota-Modell in Europa und zugleich der meistverkaufte Hybrid überhaupt. Mit einem geschärften Design und neuen Ausstattungsmerkmalen soll der Mini-SUV seine Erfolgsgeschichte fortschreiben.Neue FrontDie Modellüberarbeitung beschert dem Yaris Cross eine neu gestaltete Frontpartie. Der neue Kühlergrill trägt jetzt ein auffälliges Wabenmuster und ist zudem in Wagenfarbe lackiert. Hinzu kommen neu gestaltete LED-Scheinwerfer mit integrierten, C-förmigen Tagfahrleuchten. Entsprechend entfallen die senkrecht angelegten, angedeuteten unteren Lufteinlässe, die bislang die Tagfahrleuchten beherbergt haben. Im Untergeschoss sitzen ein neuer alufarbener Unterfahrschutz zusammen mit den Nebelscheinwerfern und einem ebenfalls neuen Kühlergitter. In den Seitenschwellern sowie an der Heckschürze entfallen die Aluelemente. Hier wird jetzt vollauf schwarzen Kunststoff gesetzt. Der GR Sport darf am Heck ein Entlüftungsgitter zusammen mit einem Diffusorelement zeigen.\n\t\t\t,\n\t\tIn den höheren Ausstattungsvarianten werten neue Leichtmetallfelgen in 17 oder 18 Zoll die Optik zusätzlich auf. Zudem wurde die Farbpalette um zwei neue Farben erweitert. Precious Bronze gibt es als Zweifarbvariante mit Dach und Säulen in kontrastierendem Schwarz, während Celestite Grey das bisher angebotene Shimmering Silver ersetzt.Aufgewertete AusstattungenDas aufgewertete Interieur setzt auf Platin-Look-Elemente in den Türverkleidungen und auf der Armaturentafel.Nachjustiert wurde bei den Ausstattungsumfängen. Bereits in der mittleren Ausstattungsvariante Teamplayer gehören jetzt die sportlich geformten Sitze mit platinfarbenen Einlagen und dreifarbigen Nähten zum Serienumfang. Die Ausstattungsvariante Lounge führt eine hochwertige Ledernachbildung mit kontrastierenden Akzenten an Sitzschultern und -polstern ein.Ab der Ausstattung Teamplayer gehören künftig zudem eine Ambientebeleuchtung und ein kabelloses Smartphone-Ladegerät zum Serienumfang, in der Ausstattungsvariante Lounge kommt eine elektrische Heckklappe mit Kicksensor hinzu. Automatisch einklappbare Außenspiegel sind künftig in allen Ausstattungsvarianten serienmäßig.Der GR Sport setzt sich nach wie vor innen und außen über exklusive Merkmale sowie ein speziell abgestimmtes Fahrwerk von seinen Basis-Brüdern ab.\n\t\t\t,\n\t\tAn den beiden verfügbaren Hybrid-Antriebsvarianten mit 116 PS und 141 Nm und 130 PS und 185 Nm ändert sich im Rahmen der Modellpflege nichts.Marktstart und PreiseBestellbar wird der überarbeitete Toyota Yaris Cross ab Sommer 2026 sein. Zu den Händlern rollen die ersten Exemplare ab September. Preise für den überarbeiteten Yaris Cross nennt Toyota noch nicht. Aktuell startet der Mini-SUV ab 27.640 Euro.\n\t\t\t,\n\t\t