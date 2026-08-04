Škoda Octavia 30 Jahre Sondermodell: Wie, den gibt es schon drei Jahrzehnte?

Der erste neue Octavia unter der VW-Ägide startete bereits 1996. Mittlerweile ist der Octavia in der vierten Modellgeneration auf dem Markt. Zum 30. Geburtstag des Octavia hatten die Tschechen bereits den Octavia Sportline als Sonderedition aufgelegt. Jetzt darf der Octavia in weiteren Varianten mitfeiern.

Das Sondermodell 30 Jahre, das die bisherige Sondermodellversion Balance ablöst, ist als Limousine und als Combi in vier Motorvarianten zu haben. Als Basis dient jeweils die Ausstattungsvariante Selection. Den Preisvorteil beziffert Skoda auf bis zu 3.900 Euro.

Mehr Ausstattung und 7-Gang-DSG serienmäßig Zur erweiterten Serienausstattung gehören unter anderem ein Navigationssystem, ein 13-Zoll-Infotainmentbildschirm sowie die Ausstattungspakete Komfort, Licht & Sicht Plus und Winter. Mit an Bord sind damit beim Octavia 30 Jahre Matrix-LED-Hauptscheinwerfer, 360-Grad-Kameraüberwachung, der schlüssellose Fahrzeugzugang KESSY inklusive Diebstahlwarnanlage, die elektrische Heckklappe mit Komfortbedienung sowie beheizbare Vordersitze und Frontscheibe. Beim Combi kommen außerdem noch Schlafkopfstützen an den äußeren Rücksitzen, Sonnenschutzrollos und ein halbautomatisches Gepäckraumrollo hinzu.

Das Antriebsportfolio umfasst den 1.5 TSI ACT mHEV in den Versionen mit 115 und 150 PS, den Zweiliter-TSI mit Allradantrieb und 204 PS sowie den Zweiliter-TDI mit 150 PS. Keine Auswahl mehr gibt es beim Getriebe. Die 30 Jahre-Sondermodelle tragen wie alle anderen Modelle der Baureihe mit Beginn des Modelljahres 2027 serienmäßig ein 7-Gang-DSG.

Die Preise für die 30 Jahre-Sondermodelle starten für die Limousine ab 38.480 Euro und für den Combi ab 39.180 Euro. Am oberen Ende rangieren die jeweiligen 2.0 TSI-Modelle mit Preisen ab 44.940 Euro (Limousine) und 45.640 Euro (Combi).