Das ist der neue Audi A2 E-Tron: Wie das Original, nur anders

Der A2 E-Tron feiert am 7.9.2026 seine Weltpremiere und soll im Herbst 2026 in den Verkauf gehen. Als Einstiegspreis nennt Audi 38.200 Euro. Damit wird der Kompaktwagen das günstigste Elektroauto der Marke und positioniert sich oberhalb vergleichbarer Konzernmodelle wie des VW ID.3.

Offiziell bestätigt sind außerdem eine maximale Reichweite von bis zu 649 Kilometern nach WLTP sowie vier Leistungsstufen mit 125 kW, 140 kW, 170 kW und 240 kW. Den vorläufigen Stromverbrauch gibt Audi mit 13,0 bis 14,9 kWh je 100 Kilometer an.

Neue Erlkönigbilder zeigen die Form des Serienmodells Die aktuellen Erlkönige tragen nur noch wenig Tarnung und lassen die Linien des Serienfahrzeugs deutlich erkennen. Dabei wird sichtbar, dass Audi zahlreiche Gestaltungsmerkmale des zwischen 1999 und 2005 gebauten A2 neu interpretiert. Auch ein Youtube-Video des Prototyp lässt das Design gut erkennen.

Prägend sind die kurze Front, der lange Radstand und die kurzen Überhänge. Das stark gewölbte Dach zieht sich weit nach hinten und geht nahezu waagerecht in einen Dachspoiler über. Darunter schließt sich ein separates Glaselement der Heckklappe an, bevor der eigentliche Karosserieabschluss beginnt. Dieses Detail gehörte bereits zu den markantesten Merkmalen des ersten Audi A2.

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Moderne Akzente setzen die schmalen LED-Scheinwerfer, die ausgeprägte Schulterlinie und die großen Räder. Auffällig sind außerdem die bündig in die Karosserie integrierten Winglet-Türgriffe, die klassische Bügelgriffe ersetzen und den Luftwiderstand reduzieren sollen. Solche Türgriffe setzen inzwischen unter anderem auch BMW und Volvo ein.

Erste Details zur Ausstattung Mit der Modellseite veröffentlicht Audi erstmals auch Angaben zur Ausstattung. Bereits die Basisversion erhält unter anderem LED-Scheinwerfer, 18-Zoll-Leichtmetallräder, Audi Connect Navigation & Infotainment, eine Rückfahrkamera sowie mehrere Fahrerassistenzsysteme.

Je nach Ausstattung kommen Matrix-LED-Scheinwerfer, 19-Zoll-Räder, eine elektrische Heckklappe, Sitz- und Lenkradheizung, eine Wärmepumpe, elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion, ein Head-up-Display sowie ein SONOS-Soundsystem hinzu. In den höheren Ausstattungslinien erweitert Audi außerdem den Funktionsumfang der Fahr- und Parkassistenzsysteme.

Archiv Die Heckansicht des Audi A2 - die moderne E-Tron-Version zitiert und modernisiert den Look.

Viele technische Daten bleiben noch offen Zu Batteriegrößen, Ladeleistung und der technischen Plattform macht Audi weiterhin keine offiziellen Angaben. Nach bisherigem Kenntnisstand dürfte der A2 E-Tron jedoch auf der weiterentwickelten MEB+-Architektur des Volkswagen-Konzerns basieren. Diese setzt voraussichtlich weiterhin auf eine 400-Volt-Architektur sowie Cell-to-Pack-Batterien mit Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP).

Aus Konzernkreisen wird außerdem eine maximale Ladeleistung von 175 bis 200 kW erwartet. Damit könnte sich der Akku unter optimalen Bedingungen in deutlich weniger als 30 Minuten von zehn auf 80 Prozent laden lassen. Als wahrscheinlich gelten zwei Batteriegrößen mit rund 58 und 79 kWh, zu denen Audi bisher keine offiziellen Angaben veröffentlicht hat. Welche Motorvarianten zum Marktstart angeboten werden und ob später auch Versionen mit zwei Elektromotoren und Allradantrieb folgen, ist derzeit noch offen.

Anm. d. Red.: Auf Basis der Erlkönig-Bilder haben wir den Audi A2 E-Tron digital enttarnt.