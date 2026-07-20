334 km Reichweite ab 24.995 Euro: Der erschwinglichste VW ID. Polo

Der ID. Polo Trend basiert auf der MEB+-Plattform von Volkswagen, die speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt wurde. Angetrieben wird das Basismodell von einem Elektromotor mit einer Leistung von 85 kW (116 PS), der über die Vorderräder arbeitet. Die Energie liefert ein Lithium-Eisenphosphat-Akku (LFP) mit einer Netto-Kapazität von 37 kWh, was eine WLTP-Reichweite von bis zu 334 Kilometern ermöglicht.

Der ID. Polo unterstützt serienmäßig DC-Schnellladen mit bis zu 90 kW, was eine Akkuladung von 10 auf 80 Prozent in etwa 23 Minuten ermöglichen soll. Für das Laden zu Hause oder an öffentlichen AC-Ladestationen steht ein Onboard-Lader mit einer Kapazität von bis zu 11 kW zur Verfügung.

In puncto Abmessungen bietet der ID. Polo trotz seiner kompakten Außenmaße ein großzügiges Raumangebot. Mit einer Länge von 4.053 Millimetern, einem Radstand von 2.600 Millimetern und einem Kofferraumvolumen von bis zu 441 Litern zeigt sich das Modell alltagstauglich und familienfreundlich.

Ausstattung: Was bietet "Trend"? Die Ausstattungslinie "Trend" bildet den Einstieg in die Welt des ID. Polo und umfasst bereits zahlreiche Features, die man sonst eher in höheren Segmenten erwartet. Serienmäßig sind LED-Scheinwerfer mit Fernlichtassistent, ein digitales Cockpit mit einem 10-Zoll-Display sowie ein zentrales Infotainmentsystem mit einer Bildschirmdiagonale von 13 Zoll an Bord.

Auch in Sachen Sicherheit kann das Basismodell punkten: Assistenzsysteme wie der Spurhalteassistent "Side Assist", eine Notbremsfunktion sowie eine Klimaautomatik gehören zur Grundausstattung. Ebenfalls integriert sind zwei USB-C-Anschlüsse mit Schnellladefunktion.

Optional bietet Volkswagen weitere Komfortmerkmale an, darunter ein Harman-Kardon-Soundsystem, ein Panorama-Glasdach sowie elektrisch verstellbare Vordersitze mit Massagefunktion.

Vergleich mit Konkurrenzmodellen Im Segment der elektrischen Kleinwagen tritt der ID. Polo gegen Modelle wie den Renault Zoe oder den Peugeot e-208 an. Während diese Fahrzeuge ähnliche Reichweiten bieten, punktet der VW vor allem mit seinem günstigen Einstiegspreis und dem serienmäßigen Schnellladen.

Der Renault Zoe beispielsweise beginnt bei rund 29.000 Euro und bietet eine ähnliche Reichweite, jedoch ohne standardisierte DC-Ladefunktion im Basismodell. Der Peugeot e-208 hingegen startet bei etwa 32.000 Euro und legt den Fokus stärker auf Design und Fahrdynamik – allerdings zu einem höheren Preisniveau als der ID. Polo Trend.

Für wen lohnt sich der Kauf? Der ID. Polo Trend richtet sich vor allem an preisbewusste Käufer, die Wert auf Alltagstauglichkeit legen und keinen großen Akku benötigen. Besonders attraktiv ist das Fahrzeug für urbane Pendler ohne eigene Wallbox, da es dank seiner Schnellladefähigkeit auch unterwegs flexibel bleibt.

Darüber hinaus spricht Volkswagen junge Familien an, die einen erschwinglichen Einstieg in die Elektromobilität suchen, ohne dabei auf moderne Technik verzichten zu müssen. Auch Carsharing-Flotten könnten vom günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis profitieren.