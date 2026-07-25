Elektro-Revolution für unter 20.000 Euro? Der neue Renault Twingo im Test

Den ersten Test des damals neuen Renault Twingo I in Heft 26/1992 betitelte auto motor und sport-Autor Klaus Westrup mit den Worten "Vive la révolution"; er zeigte sich sehr angetan von dieser französischen Neudefinition eines Kleinwagens. Westrup, ein Mann mit Übersicht und Weitblick, betrachtete den Franzosen als Quantensprung – vor allem wegen der revolutionären Karosserieform, die stilistisch wie auch raumökonomisch ein Unikat sei.