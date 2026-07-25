Elektro-Revolution für unter 20.000 Euro? Der neue Renault Twingo im Test

Den ersten Test des damals neuen Renault Twingo I in Heft 26/1992 betitelte auto motor und sport-Autor Klaus Westrup mit den Worten "Vive la révolution"; er zeigte sich sehr angetan von dieser französischen Neudefinition eines Kleinwagens. Westrup, ein Mann mit Übersicht und Weitblick, betrachtete den Franzosen als Quantensprung – vor allem wegen der revolutionären Karosserieform, die stilistisch wie auch raumökonomisch ein Unikat sei.
Der neue Twingo: Revolution im E-Auto-Segment?
Fast 35 Jahre später stellt sich die Frage, ob der neue Renault Twingo, der das ikonische Design der Erstauflage plakativ aufgreift, eine ähnliche Revolution anzetteln kann wie sein millionenfach verkaufter Vorfahre, der mittlerweile Kultstatus genießt. Das Besondere ...