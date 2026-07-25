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Kleinwagen
Tests

Elektro-Revolution für unter 20.000 Euro? Der neue Renault Twingo im Test

Renault Twingo im Test
Elektro-Revolution für unter 20.000 Euro?

Die vierte Generation des Kleinwagens setzt auf E-Antrieb, Retro-Design und bezahlbare Preise. Geht das neue Konzept auf? Klären wir im Test.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.07.2026
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Renault Twingo E-Tech 80 Urban Range fährt auf einer städtischen Straße.
Foto: ACHIM HARTMANN

Den ersten Test des damals neuen Renault Twingo I in Heft 26/1992 betitelte auto motor und sport-Autor Klaus Westrup mit den Worten "Vive la révolution"; er zeigte sich sehr angetan von dieser französischen Neudefinition eines Kleinwagens. Westrup, ein Mann mit Übersicht und Weitblick, betrachtete den Franzosen als Quantensprung – vor allem wegen der revolutionären Karosserieform, die stilistisch wie auch raumökonomisch ein Unikat sei.

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