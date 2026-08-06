Porsche-Chef bestätigt Umdenken: Der elektrische 718 kommt

Porsche-Chef Michael Leiters hat in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) bestätigt, dass Porsche den elektrischen 718 bauen wird. Damit beendet er die Spekulationen um Boxster und Cayman als künftige Elektro-Sportwagen. Porsche habe beim elektrischen 718 entschieden, das Modell zu bauen, "weil es wirtschaftlich die beste Lösung ist und ein fantastisches Auto werden wird."

Erst stoppen, jetzt durchziehen Brisant ist Leiters’ eigener Rollenwechsel. Er wollte den Elektro-718 ursprünglich einstellen, steht nun aber für das Gegenteil. Für die Außenwirkung ist das ein starkes Signal: Wenn der Chef als frühere Skeptiker öffentlich zum elektrischen 718 steht, gilt das Thema intern als entschieden.

Mehr als nur eine Baureihe Der 718 war lange der sportliche Einstieg unterhalb des 911 und ein Modell, über das viele Käufer erstmals in die Marke kamen. Diese Funktion bekommt mit der Umstellung auf neue Antriebe zusätzliches Gewicht: Porsche braucht auch im Elektro-Zeitalter ein Angebot, das Begehrlichkeit erzeugt, ohne automatisch in 911-Preisregionen zu rutschen.

Wirtschaftlichkeit als Argument Wenn Leiters "wirtschaftlich" als Hauptgrund nennt, bedeutet das vor allem: Porsche sieht einen tragfähigen Plan für die Entwicklung, die Stückzahlen und die Marge. Das spricht dafür, dass der Elektro-718 nicht als Prestigeprojekt nebenbei läuft, sondern als kalkulierte Säule im Modellprogramm. Gleichzeitig erhöht dieses Argument den Erwartungsdruck, denn ein "fantastisches Auto" muss am Ende auch als Paket aus Performance, Gewicht, Alltag und Preis überzeugen.

Audi gibt massiv Rückenwind Audi-Chef Gernot Döllner hat bereits im März bekräftigt, dass das Serienmodell des Concept C auf den Markt kommt. Weil dieses Modell auf derselben technischen Basis wie der Elektro-718 stehen soll, wirkt die Audi-Zusage als zusätzliche Stabilisierung für die Sportwagen-Elektrostrategie im Konzern. Zwei Marken, eine Basis, zwei Charaktere: Das kann Entwicklung beschleunigen und die Technik wirtschaftlicher machen, ohne dass Porsche und Audi am Ende gleich auftreten müssen.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Porsche-Chef Michael Leiters bestätigt den Bau eines elektrischen 718 - weil das Modell fantastisch fahren und gleichzeitig wirtschaftlich sinnvoll sein soll.

Was Porsche offenlässt Leiters bestätigt die Entscheidung, aber Porsche nennt weiterhin keine Daten zu Leistung, Reichweite, Batterie oder Preis. Diese Punkte entscheiden, ob der Elektro-718 die Rolle als Einstiegs-Sportwagen behält. Am Ende hängt viel daran, wie nah Porsche beim Fahrgefühl an den bisherigen 718 herankommt – und wie "erreichbar" der neue Preis bleibt.