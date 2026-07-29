Rautenfieber im Whiskeyglas: Bentley Torcal Innenraum

Bentley zeigt ein Kristallobjekt, das wie ein Whiskeyglas aussieht. Dicke Wandung, klarer Schliff, viel Gewicht in der Optik. Das Glas bricht das Licht und wirft Muster auf die Fläche darunter. Bentley symbolisiert mit diesem Bild den Innenraum seines neuen Elektro-Crossovers Torcal. Und vielleicht das Design der späteren digitalen Anzeigen.

Handgeschliffenes Kristall aus England Bentley will die digitalen Anzeigen nämlich nicht einfach am Rechner generieren. Die Designer lassen Licht durch handgeschliffenes Kristall fallen und nutzen die entstehenden Muster als Vorlage. Dafür arbeitet Bentley mit Cumbria Crystal aus Ulverston im Nordwesten Englands. Wo die Designer im späteren Serienmodell Kristallglas vorsehen, ist allerdings offen – die Anzeigen der Digital-Displays werden zwangsläufig eine glatte Oberfläche bekommen.

Cumbria CrystalLord und Lady Cavendish haben das Unternehmen im Jahr 1976 gegründet. Heute ist es der letzte verbliebene Hersteller von handgeschliffenem Luxus-Bleikristall im Vereinigten Königreich. Zu den Kunden gehören das britische Königshaus und die britischen Botschaften. Im Rautenfieber Bentley hat sich ans Rautenmotiv gekettet. Die Verantwortlichen sprechen von Bentley Diamond und führt die eigene Nutzung der Form bis in die 1920er zurück: erst schützende Maschendrahtgitter am Kühler und vor den Scheinwerfer-Gläsern, dann kreuzschraffierte Schalter, dann die Rauten-Steppnähte in den Polstern. Im Torcal gibt Bentley in Sachen Raute also offenbar alles – die fast schon überdrehte Ästhetik bleibt hängen.

Bentley Auch die Rücklichtgrafik des Torcal basiert auf geschliffenen Rauten.

Für die Fahrzeugfront kündigt Bentley einen "floating diamond grille" (schwebender Diamant-Kühlergrill) an. Wie alle Luxusmarken, macht auch Bentley aus dem Bauteil, das früher Luft durchlassen und den Kühler schützen musste, ein besonders auffälliges Schmuckteil. Mehr kann es bei einem reinen Elektroauto auch kaum sein. Die Teaser zeigen auch Rückleuchten-Details mit dreidimensionalen, diamantförmigen Elementen. Bentley sorgt hier für eine gut wiedererkennbare Lichtsignatur.

RautensteppungDie Wurzeln der Rautensteppung reichen bis ins England der 1770er-Jahre zurück. Lord Philip Stanhope, der 4th Earl of Chesterfield, gab das erste tief geknöpfte Ledersofa in Auftrag. Damit sich das Füllmaterial nicht verschob, fixierten es die Polsterer mit tief eingezogenen Knöpfen. Die Raute entsteht durch das Zusammenspiel aus diesem extremen Knopf-Tiefenzug und dem gezielten Legen von Falten. Ab dem 19. Jahrhundert polsterten Fachleute dann auch Wände und Sitzflächen von luxuriösen Pferdekutschen in Rautensteppung. Was die Briten noch nicht zeigen Bentley liefert in Sachen Innenraum bisher nur lichtdurchflutete Glasrauten – ein Cockpit-Foto ist möglicherweise Teil der nächsten Veröffentlichungs-Salamiescheibe. Und ein paar Design-Highlights heben sich die Briten vielleicht bis zur Weltpremiere des Torcal am 23. September in London auf.