Die 7 effizientesten E-Autos für Stadtpendler: Diese Stromsparer liegen vorn

Das Ranking sortiert konsequent nach Eco-Verbrauch in kWh/100 km. Der Eco-Verbrauch bildet im ams-Testprogramm den sparsamsten Verbrauchszyklus ab und zeigt, welche Modelle unter effizienter Fahrweise besonders wenig Energie benötigen.

1. Dacia Spring Electric 65 – 12,1 kWh/100 km Der Spring setzt auf ein leichtes, einfaches Konzept und erzielt damit den Bestwert. 48 kW/65 PS, 113 Nm und Frontantrieb reichen für den urbanen Alltag, ohne große Leistungsreserven mit Energiebedarf zu erkaufen. Das Leergewicht von 984 kg unterstützt den niedrigen Eco-Verbrauch. In dieser Liste steht er als Effizienz-Referenz für Kurzstrecken und dichten Verkehr.

2. Mini Cooper E – 13,8 kWh/100 km Der Cooper E kombiniert Kompaktformat mit kräftigem Antritt und bleibt im Eco-Zyklus sehr sparsam. 135 kW/184 PS und 290 Nm sorgen für souveräne Beschleunigung im Stadtfluss. Frontantrieb und überschaubare Abmessungen passen zum Einsatzprofil "Stadtgebiet als tägliche Pendelstrecke". Der Eco-Wert platziert den Mini klar im Spitzenfeld.

3. Tesla Model Y Standard – 14,1 kWh/100 km Das Model Y fährt trotz SUV-Format einen bemerkenswert niedrigen Eco-Verbrauch ein. 220 kW/299 PS und Heckantrieb zeigen, dass Effizienz nicht automatisch kleine Fahrzeugklassen voraussetzt. Mit 1.884 kg Leergewicht bringt es mehr Masse mit als die City-Kompakten, bleibt aber im Messzyklus sehr effizient. Das Ergebnis spricht vor allem für Pendelprofile mit höherem Platzbedarf.

4. Cupra Raval – 14,7 kWh/100 km Der Raval reiht sich mit 14,7 kWh/100 km direkt hinter dem Model Y ein. 166 kW/226 PS, 290 Nm und Frontantrieb zielen auf dynamische Stadtnutzung. 1.573 kg Leergewicht bleiben im Rahmen, der Verbrauchswert wirkt entsprechend stimmig.

5. Tesla Model Y Maximale Reichweite AWD – 14,8 kWh/100 km Allrad und zwei Motoren erhöhen den Verbrauch, im Eco-Zyklus hält sich das Model Y AWD dennoch in der Spitzengruppe. 274 kW/372 PS und 509 Nm liefern hohe Reserven, ohne zu hohen Verbrauchsanstieg. Das Leergewicht von 1.990 kg erklärt den leichten Abstand zur heckgetriebenen Version. Im urbanen Pendelalltag spielt zusätzlich die Traktion bei Nässe und im Winter eine Rolle.

Thomas Starck Bei den Top 7 der effizientesten Stadt-Elektroautos gehört er zu den größten - und erreicht auch bei Ausrüstung mit Allradantrieb hervorragende Werte: der Tesla Model Y.

6. Opel Corsa-e – 14,9 kWh/100 km Der Corsa-e bleibt als klassischer Kleinwagen im Eco-Zyklus knapp unter 15 kWh/100 km. 100 kW/136 PS und 260 Nm decken den Alltag ab, der Frontantrieb bleibt unkompliziert. 1.503 kg zeigen eine alltagstaugliche, solide Auslegung ohne extremes Leichtbaukonzept. Das Modell punktet als effiziente, unaufgeregte Lösung für Stadt und Stadtrand.

7. Citroën e-C4 X – 15,2 kWh/100 km Der e-C4 X bringt mehr Länge und Komfortorientierung ins Ranking und schafft es trotzdem in die Top 7. 100 kW/136 PS und 260 Nm bedeuten entspanntes Fahren statt Sport. 1.611 kg und die größere Karosserie erklären den etwas höheren Eco-Verbrauch innerhalb dieser Spitzengruppe. Als Pendlerauto mit mehr Raumangebot bleibt er im Testfeld dennoch effizient.

Einordnung der Liste Die Rangfolge bewertet ausschließlich den Eco-Verbrauch. Schnellladeleistung, Winterverbrauch, Autobahntempo und Reichweite in schnelleren Zyklen können die Prioritäten verschieben; für ein vollständiges Bild empfiehlt sich der Abgleich mit weiteren ams-Verbrauchsrunden.