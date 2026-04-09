Fahrdynamik-Check: Puma, Mokka, Taigo im Vergleich

Die drei City-SUVs unterscheiden sich bereits in ihrer technischen Basis. Der Ford Puma setzt auf einen 1,0-Liter-Dreizylinder mit Mildhybrid-Technologie, der bis zu 168 PS leistet. Der Opel Mokka bietet ebenfalls eine Hybridoption, jedoch mit einer geringeren Leistung von 136 PS. Der VW Taigo hingegen verzichtet auf Hybridisierung und setzt auf einen 1,5-Liter-Vierzylinder mit 150 PS.

Diese Unterschiede spiegeln sich auch in den Fahrleistungen wider: Während der Puma mit 7,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h der schnellste ist, benötigt der Taigo 8,2 Sekunden und der Mokka 9,2 Sekunden.

Handling und Fahrverhalten Im Handling zeigt der Ford Puma seine sportliche Seite. Sein straff abgestimmtes Fahrwerk und die präzise Lenkung machen ihn zum Favoriten für kurvige Strecken. Der Opel Mokka hingegen bietet eine komfortablere Abstimmung, die vor allem auf langen Fahrten punktet. Der VW Taigo versucht, eine Balance zwischen Sportlichkeit und Komfort zu finden, was ihm größtenteils gelingt. Allerdings wird der Fahrspaß durch das restriktive ESP etwas getrübt.

Die ESP-Systeme der drei Modelle unterscheiden sich deutlich. Während der Ford Puma ein eher zurückhaltendes Eingreifen erlaubt, regelt das System des VW Taigo sehr früh und konsequent. Der Opel Mokka zeigt hier Schwächen: Sein ESP reagiert träge und sorgt in schnellen Kurven für Unsicherheiten. Diese Unterschiede können in kritischen Fahrsituationen entscheidend sein.

Bremsleistung und Verbrauch Ein oft unterschätzter Faktor ist die Bremsleistung. Hier zeigt der Opel Mokka mit einem Bremsweg von 33,5 Metern aus 100 km/h die beste Performance. Der Ford Puma folgt mit 34,1 Metern, während der VW Taigo mit 37,5 Metern deutlich hinterherhinkt. Beim Verbrauch liegen alle drei Modelle nah beieinander, wobei der Taigo mit 5,4 Litern pro 100 km leicht die Nase vorn hat.

Wer ist der sportlichste? Der Ford Puma überzeugt mit seiner Agilität und dem sportlichen Fahrverhalten, der Opel Mokka punktet mit Komfort und Sicherheit, und der VW Taigo bietet eine ausgewogene Mischung, schwächelt jedoch bei der Bremsleistung. Für sportlich orientierte Fahrer ist der Puma die beste Wahl, während der Mokka für Langstreckenfahrer und der Taigo für Allrounder geeignet ist.