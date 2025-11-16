MG ZS Hybrid+ im Test: Was bekommt man für den günstigen Preis?

Mit einem Einstiegspreis unter 30.000 Euro und serienmäßigem Hybridantrieb zielt der MG ZS Hybrid+ klar auf kostenbewusste Käufer. Die Kombination aus starker Systemleistung, langjähriger Garantie und viel Raum für Familie und Gepäck wirkt auf den ersten Blick durchdacht. Doch im Detail zeigt das SUV ungewöhnliche technische Wege – mit Stärken und Besonderheiten, die man kennen sollte.

Im ZS arbeitet ein 1,5-Liter-Saugbenziner zusammen mit einer 100 kW starken E-Maschine. Die Systemleistung von 197 PS bringt den Wagen ordentlich in Schwung, vor allem wenn der Akku gut gefüllt ist. Ungewöhnlich: Die Kraftübertragung erfolgt über ein Dreistufen-Automatikgetriebe – heute eine Seltenheit, die aber solide funktioniert, solange ausreichend Energie aus dem Akku zur Verfügung steht. Geht diese zur Neige, übernimmt der Benziner allein – dann wird der Vortrieb spürbar ruhiger.

Lichttechnik und Ausstattung: Konzentration auf das Wesentliche Der MG ZS bietet in der Basisversion ein gutes Ausstattungspaket – inklusive Digitalinstrumenten, Infotainment mit Navigation und Fahrassistenten wie Abstandsregeltempomat und Totwinkelwarner. LED-Scheinwerfer sind allerdings erst ab der mittleren Ausstattungslinie serienmäßig. Das spart Kosten, verlangt aber in manchen Punkten gezielte Abwägung beim Kauf.

Innenraum: Funktional, mit eigenem Bedienstil Vorne wie hinten bietet der ZS ordentlich Platz und solide Materialien. Die Sitzposition lässt sich nicht in jedem Detail perfekt anpassen, was vor allem groß gewachsene Fahrer spüren könnten. Die Bedienlogik im Cockpit folgt einem eigenen Schema, das anfangs Aufmerksamkeit erfordert – etwa bei den Lenkradtasten oder Menüstrukturen. Mit etwas Eingewöhnung gelingt die Steuerung aber problemlos.

Komfort und Alltagstauglichkeit Die Federung zeigt sich im Alltag angenehm ausgeglichen. Auch das Platzangebot und der große Kofferraum sprechen für die Alltagstauglichkeit des ZS. Die Klimaautomatik regelt je nach Situation unterschiedlich direkt – ein Detail, das man am besten nach persönlichem Empfinden beurteilt.