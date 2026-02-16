AMS Kongress
VW Caravelle auf Ford-Basis im Test: Viel Raum – aber noch ein echter VW Bus?

VW Caravelle im Test
Wieviel VW Bus steckt noch im Caravelle?

Auch wenn ihn VW schon seit 1983 und den Zeiten des T3 als Caravelle bezeichnet, ist der bis zu neunsitzige Groß-Van für uns doch noch immer der VW Bus und bisher das Traumauto aller Großfamilien. Nun kommt der neue und ändert alles.

Veröffentlicht am 16.02.2026
VW Caravelle
Foto: Hans-Dieter Seufert

Ein VW Bus – keiner sagt je Caravelle – ist viel mehr als ein Auto. Vom 8. März 1950 weg, dem Produktionsstart des T1, ist er schon mehr als ein Gefährt. Er ist ein Gefährte, der unserer Freiheit Raum und unserem Unterwegssein ein Zuhause schafft. Herrje, denken Sie, weniger melodramatisch habt ihr es diesmal nicht?

Ja nun, es geht eben um den VW Bus, ein Auto, das tiefe Spuren hinterlassen hat – auf den Straßen der Weltgeschichte wie in den Biografien seiner Fahrerinnen und Fahrer. Über die Generationen T1 bis T6.1 war er der Traumwagen der Großfamilien – immer etwas solider, komfortabler, hochwertiger, trickreicher als die Rivalen, dazu, ja, auch teuer. Aber er war ein teures Auto, das andere zu gerne selbst auch gehabt hätten, um es einem ...

