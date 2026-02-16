VW Caravelle auf Ford-Basis im Test: Viel Raum – aber noch ein echter VW Bus?

Ein VW Bus – keiner sagt je Caravelle – ist viel mehr als ein Auto. Vom 8. März 1950 weg, dem Produktionsstart des T1, ist er schon mehr als ein Gefährt. Er ist ein Gefährte, der unserer Freiheit Raum und unserem Unterwegssein ein Zuhause schafft. Herrje, denken Sie, weniger melodramatisch habt ihr es diesmal nicht?

Ja nun, es geht eben um den VW Bus, ein Auto, das tiefe Spuren hinterlassen hat – auf den Straßen der Weltgeschichte wie in den Biografien seiner Fahrerinnen und Fahrer. Über die Generationen T1 bis T6.1 war er der Traumwagen der Großfamilien – immer etwas solider, komfortabler, hochwertiger, trickreicher als die Rivalen, dazu, ja, auch teuer. Aber er war ein teures Auto, das andere zu gerne selbst auch gehabt hätten, um es einem ...