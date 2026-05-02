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Offroad-Look, Asphalt-Talent: Der Mercedes C 220 d AT im Test

Mercedes C 220 d All-Terrain im Test
Der Kombi für gepflegte Schotterwege

Für knapp 31.00 Euro extra macht Mercedes aus dem C 220 d T-Modell die Feld-Wald-und-Wiesen-C-Klasse namens All-Terrain. Lohnt sich der Aufpreis? Klären wir im Test.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.05.2026
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Mercedes C220d 4matic All-Terrain in Rot fährt auf einer Landstraße, fotografiert von schräg hinten, unscharfer Hintergrund.
Foto: Hans-Dieter Seufert

Ein echter Abenteurer ist so eine C-Klasse als All-Terrain natürlich nicht – obwohl ab Werk mit Offroad-Fahrprogramm, Bergabfahrhilfe, Allradantrieb und 40 Millimeter höher liegender Karosserie ausgestattet. Für Ausflüge ins schroffe Gelände ist dieser Mercedes (nicht nur im Test-Trimm für knapp 76.000 Euro) viel zu fein. Oder hätten Sie Lust auf Sandkörner in der Bremsanlage oder verschlammte Radhaus-Innenverkleidungen? Deshalb dürfte der C als All-Terrain gewöhnlich auf nur einem Terrain unterwegs sein: Asphalt. Und dort macht er trotz, vielleicht aber auch gerade wegen der fehlenden, weil gar nicht erst erhältlichen Adaptivdämpfer eine erstaunlich dynamische Figur.

Fahrwerk und Dämpfung

Mit Stahlfedern und frequenzabhängigen Dämpfern nämlich ...

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