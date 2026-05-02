Offroad-Look, Asphalt-Talent: Der Mercedes C 220 d AT im Test

Ein echter Abenteurer ist so eine C-Klasse als All-Terrain natürlich nicht – obwohl ab Werk mit Offroad-Fahrprogramm, Bergabfahrhilfe, Allradantrieb und 40 Millimeter höher liegender Karosserie ausgestattet. Für Ausflüge ins schroffe Gelände ist dieser Mercedes (nicht nur im Test-Trimm für knapp 76.000 Euro) viel zu fein. Oder hätten Sie Lust auf Sandkörner in der Bremsanlage oder verschlammte Radhaus-Innenverkleidungen? Deshalb dürfte der C als All-Terrain gewöhnlich auf nur einem Terrain unterwegs sein: Asphalt. Und dort macht er trotz, vielleicht aber auch gerade wegen der fehlenden, weil gar nicht erst erhältlichen Adaptivdämpfer eine erstaunlich dynamische Figur.