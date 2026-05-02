Offroad-Look, Asphalt-Talent: Der Mercedes C 220 d AT im Test

Ein echter Abenteurer ist so eine C-Klasse als All-Terrain natürlich nicht – obwohl ab Werk mit Offroad-Fahrprogramm, Bergabfahrhilfe, Allradantrieb und 40 Millimeter höher liegender Karosserie ausgestattet. Für Ausflüge ins schroffe Gelände ist dieser Mercedes (nicht nur im Test-Trimm für knapp 76.000 Euro) viel zu fein. Oder hätten Sie Lust auf Sandkörner in der Bremsanlage oder verschlammte Radhaus-Innenverkleidungen? Deshalb dürfte der C als All-Terrain gewöhnlich auf nur einem Terrain unterwegs sein: Asphalt. Und dort macht er trotz, vielleicht aber auch gerade wegen der fehlenden, weil gar nicht erst erhältlichen Adaptivdämpfer eine erstaunlich dynamische Figur.
Fahrwerk und Dämpfung
Mit Stahlfedern und frequenzabhängigen Dämpfern nämlich ...