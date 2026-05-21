Samuelsson: SUV ade - Volvo-Chef sagt Kombi-Comeback voraus

Volvo Cars könnte sich in den kommenden Jahren wieder breiter aufstellen. Nachdem die Schweden ihr Modellprogramm zuletzt fast vollständig auf SUVs ausgerichtet hatten, deutete CEO Hakan Samuelsson nun an, dass künftig auch wieder klassische Fahrzeugkonzepte eine Rolle spielen könnten. Gleichzeitig arbeitet Volvo offenbar an einem neuen Full-Size-SUV für den US-Markt.

Im Rahmen der Präsentation des neuen Volvo EX60 erklärte Samuelsson während einer Medienrunde, dass Volvo langfristig nicht ausschließlich auf SUVs setzen wolle. Zwar seien hoch bauende Modelle weiterhin stark gefragt, insbesondere in Nordamerika, doch aus Sicht des Herstellers gebe es gute Gründe, künftig wieder stärker auf flachere Fahrzeugformen zu setzen.

Vor allem beim Thema Effizienz sieht Volvo Vorteile. "Ich denke, aus verschiedenen Gründen brauchen wir niedrigere Autos. Luftwiderstand ist einer davon", sagt er und erklärt, dass eine niedrigere Frontfläche dabei helfe, die Reichweite von Elektroautos zu erhöhen. Gleichzeitig beobachtet der Hersteller offenbar einen möglichen Wandel bei jüngeren Käufern. "Sie sagen: ‚Meine Mutter hatte so ein Auto‘, wenn sie einen SUV sehen", so Samuelsson. "Vielleicht gibt es also auch einen Generationswechsel zurück zu niedrigeren Autos."

Konkrete Modelle nannte Samuelsson zwar nicht, machte jedoch deutlich, dass eine Rückkehr des für Volvo traditionsreichen Kombis keineswegs ausgeschlossen sei. In den USA hatte die Marke zuletzt die beiden Kombimodelle Volvo V90 und Volvo V60 aus dem Programm genommen.

Noch laufen die SUVs Parallel dazu arbeitet Volvo offenbar an einem deutlich größeren SUV oberhalb des Volvo XC90 beziehungsweise des elektrischen Volvo EX90. Das neue Modell soll vorwiegend auf die Bedürfnisse amerikanischer Kunden zugeschnitten sein und könnte gegen Fahrzeuge wie den Cadillac Escalade oder die Mercedes-Benz GLS-Class antreten.

Nach Angaben des Volvo-Chefs handelt es sich dabei um ein großes Familienfahrzeug, das nicht ausschließlich elektrisch angeboten werden soll. Stattdessen seien verschiedene Antriebsvarianten denkbar. Als Beispiel nannte Samuelsson den chinesischen Volvo XC70 mit EREV-Technik. Solche Antriebe könnten künftig auch in den USA eine größere Rolle spielen, da viele Kunden noch nicht vollständig auf reine Elektrofahrzeuge umsteigen möchten.

Produziert werden könnte das neue XXL-SUV im Volvo-Werk im US-Bundesstaat South Carolina. Die Fabrik verfügt laut Unternehmensangaben aktuell noch über freie Kapazitäten. Offiziell bestätigt ist das Modell bislang nicht.