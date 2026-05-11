VW Touran: Produktionsaus für den Familien-Van

Fast unbemerkt lief am 29. April 2026 in Wolfsburg das letzte Exemplar des Kompaktvans vom Band. Nach mehr als 20 Jahren und zwei Generationen endet damit die Geschichte eines Modells, das für viele Familien lange als praktische Vernunftlösung galt. Ganz plötzlich kommt das Aus allerdings nicht. Die vierte Generation des Touran war bereits seit 2015 auf dem Markt und damit zuletzt das älteste Modell im deutschen VW-Portfolio. Ursache für das Produktionsende ist laut VW die ab Juli 2026 geltende Sicherheitsvorschrift "General Safety Regulation II Stufe C". Ohne umfassende technische Anpassungen wäre der Van danach nicht mehr zulassungsfähig gewesen.

Die Mitte der 2000er-Jahre war am erfolgreichsten Der Touran gehörte über Jahre zu den wichtigsten Modellen seiner Klasse. Seit dem Marktstart Ende 2002 wurden allein in Deutschland mehr als eine Million Fahrzeuge neu zugelassen. Insgesamt entstanden rund 2,3 Millionen Exemplare. Besonders erfolgreich war der Van Mitte der 2000er-Jahre, als jährlich deutlich über 50.000 Fahrzeuge verkauft wurden. Selbst zuletzt fand der Touran noch vergleichsweise viele Käufer.

Die eigens von VW gegründete Auto 5000 GmbH produzierte den Van zu Beginn seiner Karriere. Dahinter stand der Versuch, ein neues Fertigungskonzept mit flexibleren Arbeitsstrukturen umzusetzen und gleichzeitig Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern. Der Van ist damit ein Symbol eines industriepolitischen Experiments, das eng mit dem damaligen VW-Personalvorstand Peter Hartz verknüpft war.

Die zweite Generation brachte ab 2015 mehr Platz und Variabilität. Der Van wuchs deutlich in Länge und Breite, bot drei Einzelsitze im Fond und auf Wunsch sogar eine dritte Sitzreihe. Gerade Familien schätzten den großzügigen Innenraum und das variable Ladeabteil, das je nach Sitzkonfiguration bis zu knapp 2.000 Liter Stauraum ermöglichte.

Zuletzt war die Motorenauswahl allerdings stark geschrumpft. Seit 2024 standen nur noch ein 1,5-Liter-Benziner mit 150 PS sowie zwei Leistungsstufen des 2,0-Liter-Diesels zur Wahl.

SUVs sind im Trend Einen direkten Nachfolger plant Volkswagen nicht. Stattdessen übernehmen SUVs zunehmend die Rolle klassischer Vans. Größenmäßig rückt der Tiguan an die Stelle des Touran, sieben Sitze bietet allerdings erst der größere Tayron. Damit endet nicht nur die Geschichte eines Modells, sondern auch die Ära der klassischen Kompaktvans bei Volkswagen.