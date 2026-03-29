VW T-Roc im Test: Der Kompakt-SUV bleibt sich treu und wird trotzdem besser

Garage Rock gilt als eine der ursprünglichsten Stilrichtungen für Liebhaber der harten Töne. Von den Pionieren wie The Kinks oder The Who über die Ramones, Nirvana und Green Day ist die Liste derer, die in den elterlichen Garagen der Vorstädte ihren Weg zu Weltstars antraten, lang. Und genau dort, in den Garagen der Mittelschicht, wollte VW 2017 den T-Roc platzieren – einen SUV in Golf-Größe. Der Name suggeriert einen kleinen Rebellen, doch in der Umsetzung bekamen die Kunden genau das, was sie von VW erwarteten: einen unkomplizierten, ehrlichen Alleskönner, der voll im Trend liegt. So sehr im Trend sogar, dass er zeitweise den VW Golf von der Spitze der Verkaufs-Charts ablöste.