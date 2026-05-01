Caterham Seven Miami Limited Edition: Mit einem Hauch von Formel 1

Caterham selbst ist zwar nicht in der Formel 1 unterwegs, erhebt aber den Anspruch extrem sportliche Modelle zu bauen. Und mit den teilweise frei stehenden Rädern an den britischen Zweisitzern gibt es zumindest eine gewisse Affinität zu den F1-Boliden.

Passend zum F1-Rennen in Miami präsentiert Caterham mit der Miami Special Edition eine rennstreckenorientierte Sonderedition des Seven. Und die Rennstreckenorientierung geht so weit, dass das Modell, welches auf dem großen Chassis aufbaut, auch keine Straßenzulassung mehr erhält. Angetrieben wird die Miami Special Edition von einem 210 PS und 203 Nm starken Ford Duratec-Saug-Benziner mit zwei Liter Hubraum, der den nur 560 Kilogramm schweren Zweisitzer in 3,8 Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigt und eine Höchstgeschwindigkeit von 219 km/h erlaubt.

Grelle Optik, limitierte Auflage Besonders auffällig wird die Sonderedition durch eine exklusive Lackierung in Aqua-Grün mit einem einzigartigen Dekorsatz in auffälligem Pink und Weiß. Das ikonische Miami-Logo und die Silhouette der Rennstrecke zieren das Heck des Fahrzeugs und runden das Exterieurdesign ab. Ein weiteres Miami-Logo ist in die Kopfstützen eingestickt, und eine individuelle, nummerierte Plakette befindet sich auf dem Armaturenbrett.

Da der Caterham Seven in Handarbeit gefertigt wird, verfügt er zudem über eine zweite Plakette im Motorraum. Diese trägt die Namen und Unterschriften der beiden Monteure, die das Fahrzeug im britischen Werk von Hand montiert haben. Zur weiteren Ausstattung zählen ein Überrollkäfig, ein abnehmbares Momo-Wildlederlenkrad, LED-Scheinwerfer, Carbon-Blinkergehäuse, ein Trennschalter für die Batterie, eine Schaltanzeige, eine Front im Stil der 620er-Modelle, eine fest installierte Feuerlöschanlage sowie ein speziell abgestimmtes Rennfahrwerk.

Aufgelegt werden von der Miami Limited Edition nur 12 Fahrzeuge, wobei nur zehn davon über US-Händler vertrieben werden. Was mit den restlichen zwei Fahrzeugen passiert, lässt Caterham offen. Offen bleibt auch der Preis. Den will Caterham nur bei echtem Kaufinteresse nennen.