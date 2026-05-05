Kia XCeed Facelift 2026: Der ganz Alte im ganz neuen Look

Im Kompaktsegment hat Kia den Ceed durch den neuen K4 bereits ersetzt. Als letzte Variante der alten Ceed-Familie hält der XCeed, der im Sommer 2025 zuletzt modernisiert wurde, noch die Fahne hoch. Um dabei nicht alt auszusehen, bekommt das Crossover-Modell jetzt ein umfassendes Facelift verpasst, das die Optik an die neuen und modernen Elektro-Versionen angleicht.

Elektro-Look an Front und Heck Während der Karosserie-Grundkörper unangetastet bleibt, präsentieren sich Front und Heck im komplett neuen Look. Die Front wirkt nun bulliger und breiter. Die neuen LED-Scheinwerfer strecken sich L-förmig vom Kotflügel in die Front. Quer über selbige zieht sich unterhalb der Motorhaubenkante ein schmaler Schlitz. Das Kühlermaul wurde deutlich größer. Den unteren Abschluss bildet erneut ein angedeuteter Unterfahrschutz im Aluminium-Look. Insgesamt erinnert der XCeed jetzt stark an den EV2 und den neuen Stonic.

Die scheinen auch bei der Neugestaltung der Heckansicht Pate gestanden zu haben. Die fällt insgesamt flächiger aus. Die Z-förmigen Rückleuchten verbindet eine Lichtleiste quer über die Klappe. Nach unten schließt die neue Schürze ebenfalls mit einem Unterfahrschutzelement ab.

Deutlich aufgefrischt zeigt sich auch die Cockpitlandschaft. Das neue oben und unten abgeflachte Zweispeichenlenkrad setzt auf viele Bedienelemente. Davor sitzt eine neue Anzeigeneinheit, die unter einem Glas das digitale Kombiinstrument und den zentralen Touchscreen vereint. Die weitere Ausrichtung der Armaturentafel ist jetzt horizontal gegliedert.

Die Antriebspalette dürfte sich weiter aus vier reinen Benzinern mit einem Leistungsspektrum von 115 bis 180 PS zusammensetzen. Detailliertere Infos gibt es von Kia bislang nicht.

Die Produktion des neuen XCeed startet am 29. Mai 2026 im slowakischen Kia-Werk Žilina, wo er parallel zum EV2, dem EV4 und dem Sportage für Europa gefertigt wird.