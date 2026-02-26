VW Tiguan im Datencheck: Komfort, Preis und Konkurrenzvergleich

Der VW Tiguan der dritten Generation beeindruckt mit einer Vielzahl technischer Neuerungen. Die adaptive Stoßdämpfertechnologie DCC Pro ermöglicht eine individuelle Anpassung des Fahrwerks an die Straßenbedingungen. Dies sorgt für ein außergewöhnlich ruhiges Fahrerlebnis, selbst auf unebenen Straßen. Ergänzt wird dies durch die ergoActive-Sitze, die nicht nur den Komfort erhöhen, sondern auch die Ergonomie verbessern.

Im Vergleich dazu bieten der Kia Sportage und der Opel Grandland weniger fortschrittliche Fahrwerkslösungen. Der MG HS, der als preisgünstige Alternative gilt, kann in diesem Bereich ebenfalls nicht mithalten.

Sicherheitsausstattung im Vergleich In puncto Sicherheit setzt der Tiguan Maßstäbe. Er ist der einzige im Testfeld, der mit seitlichen Airbags im Fond ausgestattet ist. Darüber hinaus bietet er ein proaktives Insassenschutzsystem und Matrix-LED-Scheinwerfer. Diese Features heben ihn deutlich von der Konkurrenz ab. Der MG HS zeigt Schwächen bei der Traktion und Stabilität auf rutschigem Untergrund, während der Opel Grandland und Kia Sportage solide, aber weniger umfangreiche Sicherheitsfeatures bieten.

Fahrkomfort und Handling Der Tiguan überzeugt durch seinen außergewöhnlichen Fahrkomfort, der durch die adaptiven Stoßdämpfer und die ergoActive-Sitze unterstützt wird. Im Gegensatz dazu zeigt der Kia Sportage eine sportlichere Abstimmung, die jedoch auf Kosten des Komforts geht. Der Opel Grandland und MG HS können in diesem Bereich nicht mithalten, da sie weniger raffinierte Fahrwerkslösungen bieten.

Preis-Leistungs-Verhältnis Mit einem Einstiegspreis von 36.600 Euro ist der Tiguan deutlich teurer als seine Konkurrenten. Der MG HS bietet die günstigste Option, jedoch mit Abstrichen bei der Qualität und Ausstattung. Der Kia Sportage und Opel Grandland positionieren sich preislich zwischen den beiden Extremen, bieten jedoch nicht die gleiche Variabilität und den Komfort des Tiguan. Trotz seines hohen Preises bietet der VW Tiguan ein Gesamtpaket, das in der Kompakt-SUV-Klasse seinesgleichen sucht.



