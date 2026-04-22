Smart bringt mit dem #2 einen Nachfolger für den Fortwo. Wie der neue Zweisitzer aussehen wird, der die bislang eher üppig dimensionierten Modelle der neuen Smart-Palette ab 2027 ergänzen wird, zeigt die jetzt auf der Peking Auto Show enthüllte Design-Studie Smart Concept #2.Gleich vorab: Fortwo-Fans müssen sich nicht großartig umstellen. Das Concept #2 ist mit 2,79 Meter Länge nur knapp zehn Zentimeter länger als der letzte Fortwo. Der Wendekreis wird, wie bei seinem Vorgänger, mit 6,95 Meter angegeben. Damit dürfte auch der neue #2 ein perfekter City-Flitzer werden.Design nach bekanntem KonzeptDas Design des Zweisitzers, der auf der neu entwickelten Electric Compact Architecture (ECA) steht, bleibt nahe am Vorgänger. Die Räder stehen wieder extrem weit in den Ecken, Überhänge sind kaum vorhanden. Es bleibt bei der bulligen Front und den weit ausgestellten Radläufen. Vermutlich für eine bessere Aerodynamik steht die Heckscheine nicht mehr senkrecht, sondern neigt sich leicht nach vorne. Die bislang optisch deutlich hervorgehobene Tridion-Sicherheitszelle spielt beim neuen Smart keine Rolle mehr. Dafür übernimmt der Zweisitzer das von den anderen neuen Smart-Modellen bekannte Design der hinteren Dachsäule.Die Türgriffe an der Studie sind nur in Form von Lederriemen angedeutet. Was die Serie bringen wird bleibt offen. Die dreieckig angelegten LED-Frontscheinwerfern setzten auf ein Innenleben im Pixel-Look. Gleiches gilt für die senkrecht in der Schürze angelegten Tagfahrleuchten. Über das angedeutete Kühlermaul spannen sich zwei Bügel, die wie Lederriemen an einem Koffer wirken. Die Heckleuchten im Turbinendesign greifen den Pixel-Look der vorderen Pendants auf. Für Akzente an der Studie sorgen eine dezente Zweifarblackierung in mattem Weiß, transluzente Oberflächen sowie goldfarbene Anbauteile.\n\t\t\t,\n\t\tZur Technik macht Smart nur wenige Angaben. Genannt wird eine Reichweite von knapp 300 Kilometern sowie eine DC-Schnellladefähigkeit, mit der sich der Ladezustand in weniger als 20 Minuten von zehn auf 80 Prozent erhöhen lassen soll. Zudem wird eine Vehicle-To-Load-Funktionalität (V2L) angekündigt.Die Serienversion des neuen Smart #2 soll im Oktober auf dem Pariser Autosalon vorgestellt werden. In China startet der Zweisitzer noch Ende 2026, in Europa rollt er dann ab dem Frühjahr 2027 an.\n\t\t\t,\n\t\t