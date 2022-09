AC Schnitzer BMW i4 Schnitzer verleiht Flügel

Elektroautos erschweren klassischen Tunern ihr Geschäft immer mehr. Wo kein Verbrenner unter der Haube arbeitet, lässt sich auch keiner optimieren. Der fehlende Auspuff kann ebenfalls nicht modifiziert werden. Fahrdynamischer und optisch sportlicher lässt sich aber auch ein Auto mit E-Antrieb darstellen. BMW-Spezialist AC Schnitzer hat seine ganze Erfahrung in ein Paket für den neuen BMW i4 fließen lassen.

Einen niedrigeren Schwerpunkt und damit mehr Agilität und Präzision beim Lenkverhalten versprechen kürzere Fahrwerksfedern, die die Karosserie des Elektro-BMW an beiden Achsen um 20 bis 25 Millimeter tieferlegen. Die Radhäuser lassen sich mit verschiedenen Felgen aus dem Schnitzer-Programm füllen. Die Version AC1 ist in 19 und 20 Zoll Durchmesser zu haben. Das AC4-Rad wird in der 20-Zoll-Dimension mit Reifen der Größe 255/35 vorn und 265/35 hinten eingepasst. Optional kann mit Zusatzplatten die Spur an beiden Achsen um jeweils zehn Millimeter verbreitert werden. Dann stehen auch die Felgen satter in den Radhäusern.

Nachgearbeitet hat man bei AC Schnitzer aber auch die Optik des BMW i4, sofern dieser ab Werk mit einem M-Paket ausgerüstet ist. Die Frontschürze wertet ein neuer Frontspoiler mit zusätzlichem Splitter auf. Ergänzend erhöhen Side Wings an den Schürzenflanken den Abtrieb auf der Vorderachse. Für die aerodynamische Balance sorgen am Heck ein Dachkantenspoiler sowie eine kleine Spoilerlippe auf dem Heckdeckel. Diese wird – wie der Spoiler an der Front – mit seitlichen Zusatzflügelchen ergänzt. Die Flanken des i4 werten kleine Zusatzflügel über den Kiemenelementen auf.

Nachgelegt wird auch im Interieur. Die Fahrerfüße steppen auf Wunsch über eine Alu-Pedalerie samt Fußstütze, während sich das Auge an den abgedunkelten Bedienelementen der Black Line erfreut.

Fazit

Mehr Motor-Power und mehr Klang sind bei einem E-Auto für Tuner nur schwer zu realisieren. Bleiben die Bereiche Optik und Fahrwerk. AC Schnitzer beschränkt sich beim rein elektrisch angetriebenen BMW i4 genau darauf.