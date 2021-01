Brabus B45 Performance Upgrade 450 PS starke A-Klasse

225 PS pro Hubraum-Liter, das macht bei zwei Litern exakt 450 PS – und genau diese Leistung kitzelt Brabus aus dem damit stärksten Vierzylindermotor der Welt heraus. Das 3.201,10 Euro teure "B45 – 450 Performance Upgrade" steigert aber nicht nur die Leistung des Mercedes A45 S 4Matic+ (W177) um 29 PS, sondern auch dessen Drehmoment um 50 auf maximal 550 Newtonmeter.

Die Tuning-Maßnahmen umfassen nicht nur spezielle Kennfelder für das elektronische Motormanagement des A 45 S. Zum Umbau gehören außerdem ein hauseigenes PowerXtra CPC Zusatzsteuergerät, der 296,31 Euro teure BoostXtra Adapter, der dem Triebwerk ein sportliches Abblasegeräusch wie bei einem Rennauto verleiht sowie eine spezielle Luftführung für den Luftfilterkasten.

Brabus Für das Interieur bietet Brabus individuelle Lösungen.

Bei Tempo 270 ist Schluss

Der Allradler spurtet nach der Bottroper-Kraftkur in 3,7 Sekunden auf Tempo 100. Erst bei 270 Kilometer pro Stunde greift die Elektronik in die Beschleunigung ein. Für den nachhaltigen Kontakt zur Fahrbahn sorgen 245 Millimeter breite Reifen, die auf 20 Zoll großen Monoblock Z-Felgen für 3.570 Euro zum Einsatz kommen. Höhenverstellbare Sportfedern legen den Stuttgarter Kompakten zudem noch um bis zu 30 Millimeter tiefer.

Im Innenraum bietet Brabus seinen Kunden Edelstahl-Einstiegsleisten mit Brabus-Logo für 831,81 Euro, das sich analog zur Ambiente-Beleuchtung in 64 verschiedenen Farben darstellen lässt. Weitere Optionen sind die Aluminium-Pedale (248,71 Euro) und hochwertige Velour-Fußbodenschoner mit Brabus-Logo für 201,11 Euro. Weitergehende Wünsche erfüllt Brabus mit einem besonders exklusiven "fine leather"-Interieur, das die Bottroper in praktisch jedem Farbton und jedem Polsterdesign in der hauseigenen Sattlerei anfertigen.

Fazit

Brabus quetscht aus der A-Klasse von Mercedes 450 PS und 550 Newtonmeter. Der Preis für die Leistungssteigerung beträgt 3.201,10 Euro. Dafür sprintet der Kompakte in 3,7 Sekunden bis Tempo 100 und weiter auf bis zu 270 km/h.