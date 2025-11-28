Citroen Basalt Vision Concept: Dieser Citroen-SUV ist ein Blender

Mit dem Citroën Basalt hat die französische Marke ein SUV-Coupé im Budget-Bereich auf den Markt gebracht. Der 4,3 Meter lange Basalt verwendet die Plattform des Citroën C3 Aircross und ist für die Marke ein echter Erfolg. Allerdings, Sie ahnen es wahrscheinlich bereits, nicht auf den klassischen Citroën-Märkten in Europa, sondern in Südamerika. Der Basalt wurde speziell für Brasilien konzipiert und mischt dort seit Anfang 2025 munter das Segment auf, ist mittlerweile sogar der meistverkaufte Citroën in Brasilien überhaupt.

Scharfe Optik, überschaubare Leistung Diese muntere Nachfrage möchten die Franzosen mit einem neuen Konzept weiter anfeuern, das in São Paulo auf der dortigen Motor Show vorgestellt wurde. Das sieht zwar ziemlich kernig-sportlich aus, allerdings hält die Leistung nicht ganz mit. Optisch ist das Showcar ziemlich angriffslustig. Das Fahrwerk tiefergelegt, rot lackierte Bremssättel, 18-Zoll-Räder. Das am stärksten hervorstechende Merkmal ist jedoch der großflächige, glänzend schwarze Diffusor am Heck, der ein F1-ähnliches Bremslicht sowie zwei verchromte Endrohre beherbergt. Ergänzt wird das Ganze durch eine schwarze Leiste zwischen den LED-Rückleuchten sowie einen zusätzlich angefügten Heck- und Dachspoiler, die die Fastback-Linie hervorheben.

Als technische Basis dient die in Brasilien angebotene Ausstattungslinie Dark Edition, was den erwähnten Widerspruch zur optischen Aufmachung erklärt. Denn die Basalt Dark Edition fährt zwar mit dem stärksten Motor vor, den Citroën in Brasilien anbietet, das ist allerdings relativ. Der 1,0-Liter-Dreizylinder-Turbo leistet 128 PS und erreicht ein Drehmoment von 200 Nm. Die Kraft wird über eine stufenlose CVT-Automatik mit simulierten Schaltstufen an die Vorderräder übertragen.

Ab 17.000 Euro Preislich startet der Basalt in Brasilien bei 89.990 Reals, was umgerechnet etwa 17.000 Euro entspricht. Dafür gibt es die Basismotorisierung mit dem Dreizylinder als Sauger, der in der Ethanol-Ausführung auf überschaubare 75 PS kommt. Die höher positionierte Dark Edition mit Turbomotor liegt bei umgerechnet rund 20.700 Euro.

Im Innenraum setzt Citroën auf eine einfache, aber funktionale Gestaltung mit großem Zentraldisplay, Kunstlederbezügen und weitgehend dunklem Dekor; der Kofferraum fällt mit rund 490 Litern überraschend üppig aus. Gleichzeitig zeigen Details wie Halogenscheinwerfer und nur vier Airbags, wo der Rotstift angesetzt wurde. Was auch die Begründung dafür ist, dass Citroën den Basalt nicht in Europa anbieten wird.

Aussichten für Europa In Sachen preisgünstiges SUV-Coupé von Stellantis könnte allerdings trotzdem bald Bewegung kommen. Fiat plant ein solches Modell (Fastback) zur Erweiterung der Panda-Familie, erste Erlkönig-Fahrzeuge mit starker Ähnlichkeit zu einem 2024 präsentierten Fiat-Konzept wurden bereits gesichtet.