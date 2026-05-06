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Sportwagen
Fahrberichte

1.000 PS, 0 Zylinder: Mercedes-AMG GT Elektro als Prototyp im ersten Fahrtest

Mercedes-AMG GT Viertürer (erster Fahrtest)
1.000 PS, null Zylinder

Genug Weltrekorde eingesammelt, genug chauffiert – Mercedes-AMG lässt uns erstmals ans Steuer des vollelektrischen, dreimotorigen GT Viertürers, der über 1000 PS leisten soll.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 06.05.2026
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Hey, da ist sie ja wieder! Seit über acht Jahren nicht gesehen und doch sofort wiedererkannt: die Ameisenkurve des Kleinen Kurses in Hockenheim. Dabei fordert das Auto ohnehin schon volle Konzentration, denn erstmals gibt Mercedes-AMG den Fahrersitz des neuen GT Viertürers, Generation C590, frei. Und den treiben gleich drei E-Motoren an, die über 1.000 PS freisetzen sollen. Exakte Werte verschweigt Mercedes-AMG noch. Doch bereits das Concept Car GT XX leistet 1.000 kW und sollte mit seinen 25 eingefahrenen Weltrekorden vor allem eines demonstrieren: beste Rennstreckentauglichkeit – was speziell an die Kühlung der Batteriezellen höchste Ansprüche stellt.

Jetzt allerdings gilt es, selbst einen kühlen Kopf zu behalten, denn der Race-Modus ist aktiv,...

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