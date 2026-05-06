1.000 PS, 0 Zylinder: Mercedes-AMG GT Elektro als Prototyp im ersten Fahrtest

Hey, da ist sie ja wieder! Seit über acht Jahren nicht gesehen und doch sofort wiedererkannt: die Ameisenkurve des Kleinen Kurses in Hockenheim. Dabei fordert das Auto ohnehin schon volle Konzentration, denn erstmals gibt Mercedes-AMG den Fahrersitz des neuen GT Viertürers, Generation C590, frei. Und den treiben gleich drei E-Motoren an, die über 1.000 PS freisetzen sollen. Exakte Werte verschweigt Mercedes-AMG noch. Doch bereits das Concept Car GT XX leistet 1.000 kW und sollte mit seinen 25 eingefahrenen Weltrekorden vor allem eines demonstrieren: beste Rennstreckentauglichkeit – was speziell an die Kühlung der Batteriezellen höchste Ansprüche stellt.