V8-CLE zum Millionen-Preis: Mercedes-AMG CLE 63 Pure Speed Coupé

Das Fahrzeug absolvierte zuletzt umfangreiche Kältetests nahe dem Polarkreis und ist aktuell bei Erprobungsfahrten auf dem Nürburgring von unserem Erlkönig-Jäger erwischt worden. Die Entwicklung ist bereits weit fortgeschritten und erste technische Eckdaten sind bekannt.

Auffälliges Design, klassischer Antrieb Doch zunächst zurück zu dem Prototyp. Trotz lassen die bisherigen Erlkönigaufnahmen Rückschlüsse auf die Ausrichtung des Fahrzeugs zu. Zu erkennen sind ein großer feststehender Heckspoiler, verbreiterte Radhäuser, große Lufteinlässe sowie eine Vierrohr-Abgasanlage. Die Linienführung wirkt deutlich aggressiver als bei den regulären CLE -Varianten.

Die Proportionen und Details orientieren sich klar an bekannten AMG-Topmodellen und weisen auf eine Ausrichtung mit Fokus auf Fahrdynamik und Hochleistung hin.

Auch ein Blick auf das erste Fahrzeug der Mythos-Reihe liefert Hinweise auf die technische Ausrichtung. Der Mercedes-AMG Pure Speed basiert auf dem SL 63 und übernimmt dessen Vierliter-Biturbo-V8 nahezu unverändert. Der Achtzylinder leistet 585 PS und stellt 800 Nm Drehmoment zur Verfügung. Die Kraft wird über eine Neungang-Automatik und den Allradantrieb 4-Matic+ übertragen. Mercedes-AMG setzte damit bewusst auf bewährte Hochleistungstechnik aus dem eigenen Portfolio.

Überträgt man dieses Vorgehen auf das neue CLE-basierte Coupé, erscheint ein ähnlicher Ansatz wahrscheinlich. Auch hier dürfte AMG auf vorhandene Antriebstechnik zurückgreifen, statt ein eigenständiges Aggregat zu entwickeln. Nach internen Informationen soll der Vierliter-Biturbo-V8 zwischen 650 bis 660 PS stark sein. Damit würde ein Achtzylinder in die CLE-Baureihe zurückkehren, und zwar nicht als Plug-in-Hybrid, sondern als klassisch ausgelegten Hochleistungsantrieb, bei dem der Verbrennungsmotor die zentrale Rolle übernimmt.

Limitierte Auflage und exklusive Positionierung Die Mythos-Serie ist als Plattform für besonders limitierte Kleinserien konzipiert. Der offene Pure Speed wurde auf 250 Exemplare begrenzt und richtet sich gezielt an Sammler.

Auch für das zweite Modell ist mit einer stark begrenzten Stückzahl zu rechnen. Mercedes-AMG sieht das Coupé ausdrücklich als ein exklusives Sammlerfahrzeug. Angaben zu Auflage, Preis und Marktstart macht der Hersteller bisher nicht. Aus Händlerkreisen ist jedoch zu hören, dass die Stückzahl deutlich unterhalb des ersten Mythos-Modells liegen könnte und möglicherweise nur wenige Dutzend Fahrzeuge umfasst. Der Preis steht noch nicht fest, beim offenen Pure Speed wurde kein Preis offiziell kommuniziert, hinter vorgehaltener Hand kursiert ein Preis von einer Million Euro. Vor diesem Hintergrund dürfte sich auch das Coupé in einem vergleichbaren oder höheren Preisbereich bewegen.