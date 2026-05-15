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Neuvorstellungen & Erlkönige

Land Rover Defender Erlkönig: Fallen wegen Euro-7-Anpassung Motoren weg?

Land Rover Defender Erlkönig
Fallen wegen Euro-7-Anpassung Motoren weg?

Der Land Rover Defender der sechsten Generation ist seit 2020 am Start. Erst vor knapp einem Jahr wurde er dezent aufgewertet. Für 2027 steht eine weitere kleinere Modellpflege an. Wir haben erste Erlkönige auf Testfahrt erwischt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.05.2026
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Land Rover Defender Facelift Erlkönig
Foto: Stefan Baldauf

Anders als viele Wettbewerber setzt Land Rover nicht auf ein großes Update zur Mitte des Modellzyklus, sondern eher auf mehrere kleine Updates, die eine kontinuierliche Weiterentwicklung darstellen. So bekommt der Land Rover Defender für 2027 knapp zwei Jahre nach dem letzten Upgrade eine weitere Modellpflege. Wenn man den jetzt erwischten Erlkönig betrachtet, fällt diese allerdings eher marginal aus.

Leichte Retuschen, neue Sitzoption

Die leichte Tarnung des Erlkönigs lässt darauf schließen, dass wir einige Detailanpassungen an der Frontpartie des Defender sehen werden. Möglich ist auch ein neu gezeichneter Kühlergrill. Zudem ist unter der getarnten Heckstoßstange erkennbar, dass der untere Reflektor nun etwas höher positioniert ist. Auch ein ...

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