Land Rover Defender Erlkönig: Fallen wegen Euro-7-Anpassung Motoren weg?

Anders als viele Wettbewerber setzt Land Rover nicht auf ein großes Update zur Mitte des Modellzyklus, sondern eher auf mehrere kleine Updates, die eine kontinuierliche Weiterentwicklung darstellen. So bekommt der Land Rover Defender für 2027 knapp zwei Jahre nach dem letzten Upgrade eine weitere Modellpflege. Wenn man den jetzt erwischten Erlkönig betrachtet, fällt diese allerdings eher marginal aus.
Leichte Retuschen, neue Sitzoption
Die leichte Tarnung des Erlkönigs lässt darauf schließen, dass wir einige Detailanpassungen an der Frontpartie des Defender sehen werden. Möglich ist auch ein neu gezeichneter Kühlergrill. Zudem ist unter der getarnten Heckstoßstange erkennbar, dass der untere Reflektor nun etwas höher positioniert ist. Auch ein ...