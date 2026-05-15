Land Rover Defender Erlkönig: Fallen wegen Euro-7-Anpassung Motoren weg?

Anders als viele Wettbewerber setzt Land Rover nicht auf ein großes Update zur Mitte des Modellzyklus, sondern eher auf mehrere kleine Updates, die eine kontinuierliche Weiterentwicklung darstellen. So bekommt der Land Rover Defender für 2027 knapp zwei Jahre nach dem letzten Upgrade eine weitere Modellpflege. Wenn man den jetzt erwischten Erlkönig betrachtet, fällt diese allerdings eher marginal aus.