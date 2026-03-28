Range Rover Velar als EV erwischt: Was wir bis jetzt über den Elektro-Crossover wissen

Der elektrische Velar wird das erste Range-Rover-Modell auf der neuen EMA-Plattform sein. Die Electrified Modular Architecture ist als reine Elektro-Basis konzipiert und markiert den strategischen Umbau innerhalb des Konzerns.

Flachere Silhouette rückt stärker in den Fokus Im Vergleich zu früheren Prototypen ist die Karosserie nun weniger verhüllt. Besonders auffällig bleibt die stark abfallende Dachlinie. Der Velar entwickelt sich optisch deutlich weg vom klassischen SUV hin zu einem fast coupéartigen Crossover.

Die Front orientiert sich weiterhin an der aktuellen Designsprache, wirkt jedoch glatter und geschlossener. Am Heck fallen schmale Leuchteinheiten auf. Unklar ist weiterhin, ob das Serienmodell ein klassisches Heckfenster erhält oder ob eine Kamera-Lösung zum Einsatz kommt. Entsprechende Sensorik ist am Dachbereich des Prototyps zu erkennen.

Die hohe Gürtellinie und das schmale Fensterband betonen die flache Proportion. Die Fahrgastzelle sitzt weit hinten, die Überhänge erscheinen ausgeprägt. Insgesamt wirkt das Fahrzeug stärker designorientiert als bisher.

EMA-Plattform mit 800-Volt-Technik Technisch basiert der neue Velar auf der EMA-Architektur. Diese wurde von Jaguar Land Rover als Elektro-Plattform entwickelt und unterscheidet sich grundlegend von der bisherigen MLA-Struktur, auf der Range Rover und Range Rover Sport auch als Verbrenner und Hybrid angeboten werden.

Für den Velar wird eine 800-Volt-Architektur erwartet. Die Batterie sitzt im Unterboden, was eine flache Bauweise ermöglicht. Branchenbeobachter gehen von mindestens zwei Elektromotoren aus, konkrete Leistungsdaten sind jedoch weiterhin nicht bestätigt. Die Produktion soll im britischen Werk Halewood erfolgen. Dort wird Jaguar Land Rover seine neue Elektro-Generation bündeln.

Marktstart in der zweiten Jahreshälfte 2026 Während frühere Planungen einen Start im Frühjahr 2026 nahelegten, gilt nun ein Debüt in der zweiten Jahreshälfte 2026 als wahrscheinlich. Das Serienmodell dürfte als Modelljahr 2027 in den Handel kommen.

Mit dem Velar EV positioniert sich Range Rover im wachsenden Segment elektrischer Premium-SUVs. Als Wettbewerber gelten unter anderem der Porsche Macan Electric sowie weitere vollelektrische Modelle deutscher Hersteller.

Strategische Rolle innerhalb der Marke Der Velar übernimmt eine Schlüsselrolle im Elektro-Portfolio. Er wird das erste Modell der Marke sein, das vollständig auf der neuen Architektur basiert. Weitere Baureihen wie Evoque, Discovery Sport und Defender sollen folgen.

Jaguar Land Rover verfolgt dabei das Ziel, seine Modellreihen stärker eigenständig zu positionieren. Range Rover wird als eigenständige Luxusmarke ausgebaut, der Velar soll dabei eine besonders designorientierte Rolle einnehmen.