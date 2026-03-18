Dacia InNature Campingausrüstung: So wird aus Ihrem Dacia ein Sleeper!

Micro-Camper sind der neueste Trendsport bei den Outdoor-Übernachtern. Dabei verwandeln sich kompakte, alltagstaugliche Kombis, SUV und Mini-Vans in eine Schlafgelegenheit mit Kochnische. Viel günstiger als ein klassisches Wohnmobil und ohne Parkplatzprobleme im Alltag. Ein Thema wie geschaffen für Dacia, weshalb die Marke für die Sandero Stepway, Jogger, Duster und Bigster ein umfangreiches Zubehör-Angebot speziell für Spontan-Camper zusammengestellt hat.

Sleep Pack für den Wohn-Umbau Von außen unauffällig lassen sich die genannten Dacia-Modelle mit dem besonders interessanten Sleep Pack als Schlafgemach umrüsten. Dabei wird der Raum hinter den Vordersitzen über ein faltbares Möbelgestell aus Schichtholzplatten zur Schlaffläche umfunktioniert. Im Gepäckabteil bietet der Sleep-Pack-Umbau Stauraum zum Beispiel für Koch-Utensilien. Dabei dient die Klappe nach dem Öffnen als kleine Ablage oder Tisch unter der schützenden Heckklappe, für Küchenarbeiten oder den kleinen Snack zwischendurch.

Geschlafen wird auf 1,9 Meter Länge mit dem Kopf nach vorn, weil im Bereich der hinteren Türen mehr Breite zur Verfügung steht. Dort ist die Liegefläche 1,3 Meter und im Bereich des Laderaums 1,0 Meter breit. Üppig für Einzelschläfer, zu zweit eher etwas für Frischverliebte. Wichtig dabei: Es gibt zwei verschiedene Varianten für die verschiedenen Modelle, die sich preislich unterscheiden.

Mehr Freiraum und Schutz bei Schmuddelwetter bietet das schlauchförmige Heckzelt. Insgesamt ist es 5,6 Meter lang und 2,2 Meter breit. Es passt sich an die Form des Autos an und wird einfach über die Heckklappe gezogen. So bleibt der Laderaum ein Teil des Wohnbereichs. In der Mitte befindet sich ein abgetrennter Schlafraum für zwei Personen, am Ende schließt sich ein Aufenthaltsbereich mit Platz für Campingstühle und Tisch an.

Etwas weniger mächtig ist die neu ins Programm aufgenommene, 3 x 3 m große Canvas-Vorzelt, das mit allen Dacia-Modellen mit Dachreling kompatibel ist. Es besteht zu 40 Prozent aus Recyclingmaterial und lässt sich dank Teleskopstangen schnell aufbauen. Aufgebaut bietet die Markise einen großzügigen, geschützten Raum zum Kochen, Entspannen oder um unbeständigem Wetter zu entfliehen.

Clevere Verdunkelung Damit von draußen keiner reinguckt, hat Dacia ein Set an Verdunkelungsblenden im Programm. Das achtteilige Set wird an allen Fahrzeugscheiben inklusive Windschutzscheibe montiert, sobald der Schlafplatz eingerichtet wird – geschraubt oder gebohrt muss nichts werden, die Abdunkelungen lassen sich einfach einsetzen und wieder abnehmen. Dabei können die Seitenfenster trotz Verdunkelung für eine bessere Belüftung geöffnet werden.

Weil speziell mit der installierten Schlafbox das Ladevolumen leidet, kann als Transport-Ergänzung die leider nicht ganz günstige Transportbox für das Heck geordert werden. Deren Vorteil: Sie lässt sich wie ein Fahrradträger auf der Anhängekupplung montieren und am Zielort auch schnell wieder abnehmen und mit den integrierten Rädern bequem beiseite stellen. Alternativ hält Dacia noch die günstigere Aero Transportbox bereit, die auf einem bestehenden Fahrradträger installiert wird.

Mit leicht rustikaler Offroad-Optik kann man das Gepäck-Thema auch angehen: Der InNature Dachgepäckträger kommt im Expeditions-Look wie ein Dachkorb daher und bietet Platz für wasserfestes Gepäck und Utensilien. Mit 75 Kilo darf er ordentlich aufsatteln.

Die Kühlbox gibts auch günstiger Neben diesem maßgeschneiderten Zubehör bietet Dacia weitere Camping-Artikel wie eine Hand-Espressomaschine oder verschiedene Kühlboxen an, um das Equipment zu komplettieren. In diesem Fall kann, aber muss man dieses Zubehör nicht zwingend beim Dacia-Händler kaufen, weil es sich um normale Campingausrüstung handelt, die im freien Handel oder auch gebraucht über den Kleinanzeigenmarkt günstiger erworben werden kann.