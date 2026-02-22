Das längste Gespann Europas: Porsche Cayenne Electric zieht Kabe Imperial 1.000 TDL

Es nimmt kein Ende. Also er. Na, der Wohnwagen eben. Als der Porsche-Cayenne-Entwicklungsträger den Kabe Imperial 1.000 TDL lautlos aus der Werkstatthalle von Händler Probus in Herxheim zieht, zieht es sich. Was für ein Gespann!

Allein der Aufbau des schwedischen Wohnwagens misst 10,35 Meter, die Innenlänge noch 9,40 Meter, Gesamtlänge mit Deichsel: 11,60 Meter. Breite: 2,50 Meter. Zulässiges Gesamtgewicht: 3,5 Tonnen. Womit sich tatsächlich der Kreis infrage kommender Zugfahrzeuge deutlich reduziert. Zudem sollte es für den längsten Wohnwagen Europas schon mehr als nur ein schnödes Nutzfahrzeug sein. Schließlich kostet der Imperial mindestens 111.000 Euro, in der gezeigten Variante rund 160.000 Euro – Zentralstaubsauger, Fußbodenheizung und ...