Neue Tiertransport-Regeln 2026: Was Camper wissen müssen

Seit April 2026 gilt in der Europäischen Union eine neue Verordnung für den privaten Transport von Haustieren. Kernpunkt ist die Begrenzung auf maximal fünf Tiere pro Fahrzeug – eine Maßnahme, die vor allem Wohnmobil-Reisende betrifft. Ziel dieser Regelung ist es, private Reisen klarer von gewerblichen Tiertransporten abzugrenzen. Hunde, Katzen und Frettchen stehen dabei im Fokus der Verordnung, während für andere Tiere wie Vögel oder Kaninchen weiterhin nationale Bestimmungen gelten.

Neben der Obergrenze bleibt auch die Pflicht zur eindeutigen Identifikation der Tiere bestehen. Ein Mikrochip sowie ein gültiger Tollwut-Impfschutz sind weiterhin Voraussetzung für Reisen innerhalb und außerhalb der EU. Neu hinzugekommen sind detailliertere Vorgaben für Heimtierausweise und Gesundheitsbescheinigungen: Diese müssen nun zusätzliche Angaben wie das Herkunftsland des Tieres enthalten.

Was bedeutet das für Camper? Für viele Camper ist das Reisen mit Haustieren ein fester Bestandteil des Urlaubslebens. Die neue Fünf-Tiere-Grenze könnte jedoch einige Herausforderungen mit sich bringen – insbesondere für Familien oder Gruppenreisen, bei denen mehrere Tiere mitgenommen werden sollen. Überschreitet man diese Grenze, gelten strengere Vorschriften, die in der Regel mit höheren Kosten und zusätzlichem Aufwand verbunden sind.

Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft Grenzübertritte in Nicht-EU-Länder wie Norwegen oder die Schweiz. Hier wurden die Einreisebestimmungen präzisiert: Tiere müssen nicht nur alle erforderlichen Impfungen nachweisen können, sondern auch bestimmte Abläufe befolgen, falls sie aus einem Drittland zurück in die EU gebracht werden müssen.

Praktische Tipps zur Reisevorbereitung Um böse Überraschungen zu vermeiden, sollten Tierhalter vor Reiseantritt ihre Dokumente sorgfältig prüfen lassen. Der Heimtierausweis sollte vom Tierarzt auf Aktualität überprüft werden – speziell bei seltenen Reisen ins Ausland. Auch empfiehlt es sich, rechtzeitig Informationen über spezifische Bestimmungen im Zielland einzuholen.

Darüber hinaus lohnt es sich, alternative Routen oder Stellplätze zu planen, falls unerwartete Komplikationen auftreten sollten. Einige Länder verlangen beispielsweise zusätzliche Nachweise wie Antikörpertests gegen Tollwut oder spezielle Gesundheitsbescheinigungen.

Einführung in Etappen: Der Zeitplan Die neuen Regeln werden schrittweise eingeführt: Seit dem 22. April 2026 gelten bereits viele Änderungen wie die Fünf-Tiere-Obergrenze und erweiterte Anforderungen an Dokumente. Ab dem 1. Oktober 2026 werden neue Gesundheitsbescheinigungen verpflichtend sein, während aktualisierte Heimtierausweise erst ab Januar 2028 verbindlich vorgeschrieben werden.

Diese Übergangsfristen geben Haltern Zeit zur Anpassung und ermöglichen es Behörden sowie Tierärzten, sich auf die neuen Anforderungen einzustellen.