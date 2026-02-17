VW Multivan Camper: Leere Basis für Selbstausbauer

Wer bei VW ein Reisemobil ab Werk erwerben möchte, hat die Wahl zwischen dem California auf Multivan-Basis oder dem Grand California, der auf dem Crafter aufbaut. Für die ganz kleinen Fluchten könnte man noch den California auf Caddy-Basis ins Kalkül ziehen. Beim Transporter, der mittlerweile auf der Ford Transit Tourneo-Basis gefertigt wird, überlässt VW werkseitig das Feld Ford mit dem Nugget.

Aufstelldach, Drehsitze und viel Raum Wer sein Reisemobil lieber komplett selbst gestalten möchte, bekommt von VW jetzt ein neues Basismodell offeriert. Das neue Multivan Camper-Basisfahrzeug, das auf der Version mit langem Radstand basiert, bietet ein bereits vorinstalliertes Aufstelldach, zwei drehbare Vordersitze, zwei Schiebetüren und eine Heckklappe. Ansonsten ist der Laderaum bis auf Seitenverkleidungen leergeräumt. Es gibt keine Sitze, keine Bodenbeläge und auch sonst keine Ausstattung. Hier kann sich jeder Ausbauer völlig frei entfalten. Nach dem individuellen Ausbau ist dann allerdings noch eine zusätzliche Abnahme für die Zulassung als Wohnmobil notwendig.

Zwei Antriebsoptionen Offeriert wird der Multivan Camper mit dem 150 PS starken Turbodiesel und SG-Getriebe und als 240 PS starker eHybrid mit DSG und Allradantrieb.

Preise gibt es bislang nur in britischen Pfund, denn der Basis-Multivan-Camper wird von VW Großbritannien angeboten. Für den Diesel werden umgerechnet rund 50.500 Euro (zuzüglich Steuern) verlangt. Die eHybrid-Variante startet ab rund 58.300 Euro.

In Deutschland kostet ein fertig ausgestatteter Multivan California in der sparsam ausgestatteten Beach-Version als Diesel ab 64.962 Euro, als eHybrid werden wenigstens 80.242 Euro gefordert. Mit der vollwertigen Reisemobilausstattung Coast Energy steigt der Diesel-Grundpreis auf 86.739 Euro, der entsprechende eHybrid ist erst ab 100.597 Euro zu haben. Da bleibt in beiden Fällen finanziell reichlich Luft für Selbstausbauer.