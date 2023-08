Die Verzögerung übernimmt eine Bremsanlage mit 400-mm-Scheiben vorne und 355 mm hinten. Davor glänzen OZ Supperleggera 19-Zöller, um sich Pirelli P-Zero-Pneus spannen. Der letzte Arbeitsschritt ist ein Besuch beim TÜV, wo alle Umbaumaßnahmen mit einer Eintragung bedacht werden. Im Fahrzeugschein steht unter P.2 ab dann 0544, sprich 544 kW oder 740 PS Leistung. Eine +-Version mit 780 PS bietet HGP ebenfalls an. Als Fahrleistungen gibt der Tuner 2,8 Sekunden auf 100 km/h und 18,1 Sekunden auf 300 km/h an. Das ist sonst Terrain von Boliden wie dem Lamborghini Aventador LP 750-4 SV.

Am Ende haben Sie für Ihren aufgemotzten Golf 7 R rund 140.000 Euro ausgegeben, sofern Sie das Auto als Neuwagen zum Basispreis erstanden haben. Vermutlich ist das nicht der Fall, deshalb hier eine kleine Auswahl jener zeitgenössischen Automobile, die sich in diesem Kosten-Bereich tummeln: Audi R8 V10 Coupé RWD, Porsche Cayman GT4 RS, Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé, BMW 8er Cabrio M Automobil oder ein Jaguar F-Type R75. Nur so zum Vergleich. In unserer Fotoshow können Sie sich das serienmäßige Basisfahrzeug im Supertest anschauen.