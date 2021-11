JE Design Cupra Leon ST Street Race Spanischer Sportkombi im dezenten Race-Look

JE Design verpasst dem Cupra Leon Sportstourer ein achtteiliges Street-Race-Bodykit, dazu passende Rad-Reifen-Kombinationen plus Tieferlegung. Die Schwaben stellen auch eine Abgasanlage mit Klappensteuerung in Aussicht.

Erscheinen Golf Variant und Skoda Octavia optisch zu profan, gehen Kundenblicke gerne in Richtung Cupra, genauer gesagt zum athletischen Sportkombi Cupra Leon ST. Falls der auch noch nicht expressiv genug wäre, haucht der Leingartener Tuner JE Design den Vollblut-Spanier auf Wunsch sportlich-schwäbisch an. Sportlich, weil das achtteilige Bodykit für Renn-Look sorgen soll. Schwäbisch, da es in Sachen Umfang aber eher bodenständig geizt, anstatt arg nach Effekten zu haschen.

Die Design-Features im Einzelnen

Vorne montiert JE Design einen zweiteiligen Frontspoiler, der die Linienführung der Leon-Stoßstange aufgreift und für mehr Abtrieb an der Vorderachse sorgen soll. An den vorderen Kotflügeln erinnern optische Blenden an Luftauslässe. Sie besitzen allerdings weder eine Funktion, noch muten sie sonderlich spektakulär an. Auch an der Heckschürze platziert der Tuner links und rechts Design-Blenden, wodurch der Sportstourer von hinten immerhin etwas breiter wirkt. Insgesamt bleibt der Look aber dezent – daran ändern auch die zusätzlichen 64 Gramm leichten Spiegelkappen aus Sicht-Karbon sowie der Dachkanten-Spoiler nichts.

JE Design Vorne montiert JE Design einen zweiteiligen Frontspoiler, der die Linienführung der Leon-Stoßstange aufgreift. Sie beschert laut der Tuningfirma mehr Abtrieb an der Vorderachse.

Übrigens: Auf Wunsch verbauen die Schwaben auch nur einzelne Komponenten des Bodykits. Die Features werden mit schwarz glänzendem Oberflächen-Finish geliefert. Eine Lackierung in Wagenfarbe oder in einer anderen Kontrastfarbe bietet JE Design ebenfalls. Zudem gibt das Unternehmen an, die Teile seien ohne großen Aufwand montierbar und können entsprechend einfach wieder entfernt werden – etwa für den Fall, dass es sich um ein Leasing-Fahrzeug handelt.

Verschiedene Rad-Reifen-Kombinationen

Beim Schuhwerk offeriert der Tuner unterschiedliche Designs und Farbvarianten. In den Fokus rückt JE Design das "Cádiz Rad" der Größe 8,5 x 20 ET 38 mit Reifen der Dimension 235/30 R 20 – ausschließlich verfügbar mit schwarz-seidenmatter Oberfläche und Kupferfinish. Laut dem Unternehmen passe Letzteres perfekt zu den kupferfarbenen Applikationen der aktuellen Cupra-Modelle. Neben den 20-Zöllern steht ein weiteres Felgenmodell namens "Lucca" in den Größen 8 x 18 ET 39,8 und 8 x 19 ET 45 sowie 8 x 20 ET 40 beziehungsweise ET 45 zur Verfügung. Alle Räder haben ABE, sämtliche 19- und 20-Zoll-Varianten passen auch an Fahrzeugen mit der 370 Millimeter großen Bremsbo-Bremsanlage, die bei Cupra-Leon-Modellen mit Performance Pack für die Verzögerung zuständig ist.

JE Design JE Design bietet verschiedene zwischen 18 und 20 Zoll große Rad-Reifen-Kombinationen. In den Fokus rückt die Tuningfirma die 20-Zoll-Felgen "Cádiz" mit schwarz-seidenmatter Oberfläche und Kupferfinish.

Tieferlegung je nach Antrieb

Damit der Sportkombi niedriger auf dem Asphalt kauert, verbauen die Tuning-Spezialisten bei der allradgetriebenen Version Leon ST 4Drive Federn mit gut 20 Millimetern mehr Tiefgang an der Vorder- und 10 Millimeter an der Hinterachse. Fahrzeuge mit Plug-in-Hybrid-Antrieb senkt JE Design vorne um 35 und hinten um 30 Millimeter ab. Die Tieferlegungsfedern kommen in Kombination mit den Original-Stoßdämpfern zum Einsatz. Das werksseitige adaptive Fahrwerk bleibt in seiner Funktion entsprechend erhalten.

Klappenauspuff steht noch aus

In puncto Sound lässt JE Design alles beim Alten. Noch. Denn laut eigener Angabe feilt die Tuningfirma bereits an einer passenden Klappenauspuff-Anlage für den Cupra Leon ST. Damit TÜV und Co. bei den Eintragungen nichts beanstanden, liefern die Leingartener für alle Features entsprechende Teilegutachten sowie eine EG-Genehmigung für die Auspuffanlage mit.

Fazit

JE Design legt ein optisches Tuning-Kit für den Cupra Leon Sportstourer auf. Der Look fällt dezent aus, was ja bekanntlich Geschmackssache ist. Ziemlich schick sind die 20-Zöller mit Kupferfinish. Wer neben sportlicherem Design auch emotionaleren Sound will, muss sich noch etwas gedulden.