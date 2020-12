Surreale Lackierung Musou Black Lack knipst Licht aus

Wenn Sie geglaubt haben, "schwarz" sei eine in sich ziemlich absolute Bezeichnung, wäre Ihnen Karl Lagerfeld vermutlich stante pede an die Gurgel gegangen. Doch nicht nur die Mode, sondern auch die Welt der Automobile lehrt uns einmal mehr: Schwarz ist nicht gleich schwarz. Youtuber Fonzie hat das mit seinem in Musou Black lackierten Mitsubishi Lancer bewiesen.

Dunkler als Vantablack

Die in Japan hergestellte Farbe scheint vom Fürsten der Finsternis höchst selbst angerührt zu sein. Mehr als 99 Prozent des Lichts sollen angeblich absorbiert werden. Das macht den Lack noch dunkler als das Vantablack, das BMW einem X6-Showcar auf der letzten IAA übergezogen hat. Das schräge an diesen Farben, die natürlich nicht für den deutschen Straßenverkehr zugelassen sind, ist, dass dem Auto jegliche Konturen abhanden kommen. Plötzlich wirkt das Fahrzeug wie ein Scherenschnitt. Zweidimensional, als stünde nur eine Schablone da.

Youtube Screenshot / DYC Als wäre lediglich die Silhouette eines Autos unterwegs. Musou Black sorgt für einen surrealen Auftritt.

Acht Liter Farbe trägt Fonzie im Youtube-Channel von "Dip Your Car" exemplarisch auf. Ein teures Vergnügen, denn pro Liter möchte der Hersteller umgerechnet rund 142 Euro. Dafür wird man wenigstens nie wieder "Schattenparker" genannt – denn mit dieser Farbe bist du selbst der Schatten. Wie BMW das mit der Lackierung Vantablack umgesetzt hat, sehen Sie in unserer Fotoshow oben im Artikel.

Fazit

Hoffentlich gehen bei einem in Musou Black lackierten Auto nie die Scheinwerfer kaputt. Sein Auto dann in der Nacht nochmal wieder zu finden, dürfte ausgeschlossen sein.