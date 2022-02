Tuning-Export Oettinger-Paket für US-Golf GTI

Der VW Golf GTI ist den USA Kult. Auch der deutsche Tuner Oettinger aus Friedrichsdorf bei Frankfurt hat auf dem US-Markt einen klangvollen Namen. Jetzt haben sich beide Partner zusammengetan und ein neues Zubehörprogramm für den US-GTI aufgelegt.

Kleines Oettinger-Besteck

Das Oettinger-Portfolio für den starken Golf bietet allerdings keine richtigen Kracher. Viel mehr darf man es als Basis-Programm ansehen. Zu den Styling-Optionen zählen eine neue Spoilerlippe für die Serienfrontschürze, ein Spoileransatz für die Heckschürze sowie ein großer Dachkantenspoiler.

Darüber hinaus kann der US-GTI noch mit dynamischen Lauflichtblinkern in den Außenspiegel-Gehäusen ausgerüstet werden. Als weiteres nettes kleines Feature bietet VW USA für den GTI und auch den Golf-GTI-Radnabendeckel mit dem jeweiligen Modellschriftzug an, die sich nicht mit dem Rad mitdrehen. So kann jeder jederzeit erkennen, was da für ein Golf an einem vorbeifährt.

Alle neuen Zubehörteile können direkt beim VW-Händler bestellt und auch verbaut werden. Die übernehmen auch die Codierung der neuen Blinker.

Fazit

VW USA legt für den US-Golf GTI ein kleines Oettinger-Zubehörpaket auf. Das umfasst allerdings nur Spoilerlippen für Front und Heck sowie einen neuen größeren Dachkantenspoiler.