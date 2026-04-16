Ein nie gebautes Konzept wird zur Kleinserie. Petroyle setzt die Idee des M3 Touring auf Basis des E46 um, inklusive optionalem V10-Antrieb. Der E46 M3 Touring von Petroyle greift ein nie realisiertes BMW-Konzept auf und setzt es technisch professionell um. Der Restaurator nutzt einen herkömmlichen M3 als Basis und baut ihm eine Kombi-Karosserie aus Carbon. Zudem werden potenzielle Schwachstellen gezielt verstärkt. In Sachen Antrieb hat der Kunde die freie Wahl zwischen Originalmotor sowie V-8- oder V10-Variante. Der E46 M3 Touring soll als Kleinserie entstehen.