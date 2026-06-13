Formel 1: Audi beendet Q3-Fluch - So gelang Hülkenberg das Quali-Wunder

In dieser Saison war bisher Rang 11 der Stammplatz von Nico Hülkenberg. Regelmäßig verpasste der Audi-Pilot nur knapp den Einzug in die letzte Quali-Runde. Und auch in Barcelona sah es zunächst nicht danach aus, als könne er die Negativserie beenden. Im ersten Abschnitt brauchte Hülkenberg unplanmäßig zwei Reifensätze, um weiterzukommen.

"Im ersten Run hatte ich einen ziemlichen Quersteher in Kurve 3. Wenn so etwas passiert, dann überhitzen sofort die Reifen und man verliert viel Zeit. Deshalb musste ich den zweiten Reifensatz nehmen. Das hieß, dass für das Q2 nur noch ein neuer Reifensatz zur Verfügung stand", berichtet der Pilot von der heiklen Anfangsphase der Qualifikation.

Auch die zweite K.-o.-Runde begann nicht nach Plan. Beim ersten Run wurde dem Piloten die Rundenzeit gestrichen, nachdem er einen Tick über die Streckenbegrenzung hinausgerutscht war. "Mit dem gebrauchten Satz hat es mich in Kurve 9 ein bisschen zerlegt", nahm Hülkenberg das kleine Drama anschließend locker. "Aber es ist ja die letzte Runde, die hier zählt. Und die hat zum Glück gepasst."

xpb Hülkenberg hofft, dass nach dem Q3-Fluch auch die Punkte-Durststrecke in Barcelona beendet wird.

Audi auch im Rennen gut? Im Kampf um den Einzug in das Q3 setzte sich der Deutsche mit sieben Hundertsteln Vorsprung gegen Arvid Lindblad durch. Zum ersten Mal seit dem GP Brasilien im Vorjahr reichte es wieder für das Top-Ten-Finale. "Das war alles etwas auf Kante und etwas haarig. Aber ich bin ruhig geblieben und habe es durchgebracht. Am Ende gab es endlich mal nicht den elften Platz und wir konnten den Fluch brechen", freute sich der Pilot.

Weil im Q3 nicht mehr viel zu holen war, entschied sich Audi, den letzten frischen Soft-Reifen für das Rennen aufzusparen. Durch den Crash von Charles Leclerc kam Hülkenberg kampflos auf Rang neun. Den Ferrari wird er am Sonntag wohl nicht lange hinter sich halten können. Trotzdem ist die Hoffnung groß, dass es endlich mit den ersten WM-Punkten der Saison klappt.

"Ich denke, wir haben ein ordentliches Auto über die Distanz. Morgen werden wir das erste richtige Hitzerennen der Saison erleben. Der Umgang mit den Reifen, der Verschleiß und die Strategie werden die wichtigsten Faktoren werden", blickt der Routinier voraus. Damit es am Ende etwas Zählbares gibt, sollte aber auch endlich mal der Start klappen. Das war bisher keine Stärke von Audi. Bei einem Anlauf von 565 Metern auf die erste Kurve kann man hier schon alles verlieren.