Formel 1: Das ist der Grund für Audis kuriosen Ausfall – Hülkenberg wieder im Pech

Die Durststrecke will nicht enden. Die Rede ist von Nico Hülkenberg. Der Deutsche schied in Barcelona (14.6.) aus und bleibt damit ohne Zählbares in der Formel-1-Saison 2026. Dabei lief das Wochenende bis zum Renntag nach Wunsch für den 38-Jährigen. In der Qualifikation gelang ihm erstmals in dieser Spielzeit der Sprung in die Top Ten. Von Platz neun war die Chance da, endlich etwas auf das Punktekonto zu schaufeln.

Das Rennen nahm der Routinier auf dem Soft-Reifen in Angriff. Zwar musste er in der ersten Runde Arvid Lindblad (Racing Bulls) passieren lassen, den Briten schnappte sich Hülkenberg aber bereits einen Umlauf später wieder. Anschließend klebte er Lindblads Teamkollegen Liam Lawson an den Fersen.

Der Neuseeländer ging dann in Runde 11 an die Box und wechselte auf den harten Reifen. Audi wartete noch zwei Umläufe und beorderte Hülkenberg dann zum Service herein. Der Emmericher nahm ebenfalls die harten Gummis für den zweiten Stint mit. Lawson blieb damit vor dem Audi-Mann: "Es sind ein, zwei Sachen strategisch im Rennen passiert, die wir uns anschauen müssen", nahm Hülkenberg sein Team in die Pflicht. Damit spielte der Familienvater auf den schlechten Stopp von Lawson an, den man nicht nutzte, um eine Runde früher die Reifen zu wechseln. Dann wäre Hülkenberg womöglich vor seinem Kontrahenten auf die Strecke zurückgekommen.

xpb Nico Hülkenberg überholte zwar Arvid Lindblad, an dessen Racing-Bulls-Teamkollegen Liam Lawson kam er aber nicht vorbei.

Lawson als rollende Schikane So hing der Audi R26 weiter hinter dem VCARB03 von Lawson fest. Einen Weg fand Hülkenberg nicht vorbei. Sein Gegner verteidigte sich hart, aber im Rahmen des Erlaubten. Von hinten stürmte in der Zwischenzeit Pierre Gasly im Alpine an die beiden Streithähne heran.

Zu einem Dreikampf kam es aber nicht. In Runde 29 rollte Hülkenberg in die Box und musste den Audi abstellen. Der Grund war kurios: "Es war ein sehr ungewöhnlicher und unglücklicher Ausfall. Liam fuhr vor mir etwas zu weit nach außen und geriet in Kurve 12 mit einem Rad ins Kiesbett, wodurch viele Steine aufgewirbelt wurden. Einige davon trafen unser Auto und haben offenbar den Notschalter ausgelöst, was zu einem vollständigen Ausfall des Systems führte. Alles schaltete sich sofort ab", erklärte ein niedergeschlagener Hülkenberg.

Bortoleto verpasst die Punkte Damit war Audis beste Chance auf die ersten Zähler seit dem Saisonauftakt in Australien (8.3.) passé. "Es ist sehr frustrierend. Wir waren in einer guten Position, um Punkte zu holen. Die Pace, die wir das ganze Wochenende gezeigt haben, war überzeugend", nahm der Werksfahrer etwas Positives aus Katalonien mit.

Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto scheiterte mit Rang elf knapp an den Punkten. Die Drei-Stopp-Strategie beim Brasilianer hatte sich nicht bezahlt gemacht. Somit hat Audi weiterhin nur zwei Zähler auf dem Konto, während die Mittelfeld-Gegner von Alpine und den Racing Bulls jeweils doppelt punkteten.

"Es ist enttäuschend, dass wir die gezeigte Pace nicht in Punkte umsetzen konnten, aber die Leistung an sich war da. Wir nehmen das Positive mit, arbeiten weiter hart und richten unseren Fokus nun auf das nächste Rennen in Spielberg", blickte Renndirektor Allan McNish bereits voraus. In zwei Wochen hat Audi in Österreich (28.6.) die nächste Chance, endlich wieder Punkte zu holen.