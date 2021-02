VW Blue Lagoon Jetta GLI Concept Nicht was Sie denken

Blaue Lagune – da kommen bei den meisten wohl sofort Erinnerungen an die jugendliche Brooke Shields und ihre Südseeromanze hoch. Amerikanische Jetta-Fans haben da ganz andere Bilder im Kopf.

Als VW im Jahr 2004 – da war Brooke Shields bereits 39 Jahre alt – die vierte Generation des VW Jetta als GLI in den USA einführte, wurde der Marktstart durch ein leicht aufgebrezeltes Sondermodell mit einer Lackierung in Lagoon Blue begleitet. Kurze Zeit später wurde die Farbe aber schon wieder aus der Lackpalette gestrichen. Die GLI-Modelle in Lagoon Blue sind heute begehrte Sammlerstücke.

Den Brückenschlag zum alte blauen Jetta soll jetzt das VW Blue Lagoon Jetta GLI Concept schaffen, das als erstes in einer Reihe von neuen Conceptcars für das Jahr 2021 jetzt präsentiert wurde.

Folie liefert Farbe

Die Farbe Blue Lagoon erhält der neue Jetta durch eine Vollfolierung im entsprechenden Farbton. Ergänzend verpasst VW in Zusammenarbeit mit verschiedenen Tunern der Limousine einen kleiner Spoiler auf dem Heckdeckel, neu gezeichnete Seitenschweller sowie eine neue Frontspoilerlippe. 20 Zoll große Leichtmetallfelgen aus dem BBS-Programm füllen die Radkästen. Reifen der Dimension 235/35 sichern den Fahrbahnkontakt. Ein Gewindefahrwerk von H&R senkt die Karosserie ab.

VW Kommt nicht aus dem Schwarzwald: Black Forest industries-Golfball-Schaltknauf.

Lederbezogene Recaro ES-Sportsitze werten das Interieur auf. Black Forest Industries steuert einen entsprechend gelabelten Golfball-Schaltknauf bei. Nach seiner Präsentation soll der blaue Jetta zusammen mit weiteren Conceptcars quer durch die USA tingeln und auf lokalen Fan-Festen die Jetta-Liebhaber begeistern.

Fazit

VW USA feiert den auf den lokalen Markt verehrten Jetta Lagoon Blue mit einem neuen Conceptcar. Technisch bietet das nur Großseriengraubrot, auf die blaue Folierung fahren die Amerikaner aber voll ab.