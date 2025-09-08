VW ID.3 Facelift mit H&R Federn: Mehr Dynamik & Style

Gut gemacht! Volkswagen hat aufmerksam zugehört und diverse Schwachstellen im ID3-Konzept der ersten Generation beim Facelift-Modell überarbeitet. Mit dem aktuellen ID.3 stellt VW zudem unter Beweis, dass immissionsfreundliche Fahrzeuge durchaus Spaß machen können.

Da passen die H&R Tieferlegungsfedern bestens in Konzept und lassen den E-VW noch stylischer wirken. Hinzu kommen reduzierte Karosseriebewegungen und ein direkteres Einlenkverhalten, das Ergebnis des abgesenkten Schwerpunktes. Dank der präzisen Feinabstimmung der Federelemente auf die Serien-Dämpfer bleibt der Fahrkomfort dennoch uneingeschränkt langstreckentauglich.

Optional versprechen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium den perfekten Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Sollte bei Leasing-Fahrzeugen eine Rückgabe im Originalzustand erforderlich sein, ist die spurlose Rückrüstung aller H&R Produkte kein Problem.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten/ TTG geliefert und sind Made in Germany!

Weitere Informationen auf den H&R-Social-Media-Kanälen:

H&R Fahrwerkskomponenten für VW ID.3, 2WD, Typ E1,

inkl. adaptiver Dämpfung, inkl. Facelift 2024, ab Baujahr 2024

Tieferlegungsfedern für VW ID.3 GTX

Art. Nr. 28625-4

Tieferlegung: VA / HA ca. 20 mm

Preis (UVP): 403,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 08/2025)

Tieferlegungsfedern für VW ID.3 PRO S

Art. Nr. 28625-4

Tieferlegung: VA ca. 35 mm / HA ca. 30 mm

Preis (UVP): 403,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 08/2025)

Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: ab 22 mm (pro Achse)