VW ID.3 Facelift mit H&R Federn: Mehr Dynamik & Style

Gut gemacht! Volkswagen hat aufmerksam zugehört und diverse Schwachstellen im ID3-Konzept der ersten Generation beim Facelift-Modell überarbeitet. Mit dem aktuellen ID.3 stellt VW zudem unter Beweis, dass immissionsfreundliche Fahrzeuge durchaus Spaß machen können.
Da passen die H&R Tieferlegungsfedern bestens in Konzept und lassen den E-VW noch stylischer wirken. Hinzu kommen reduzierte Karosseriebewegungen und ein direkteres Einlenkverhalten, das Ergebnis des abgesenkten Schwerpunktes. Dank der präzisen Feinabstimmung der Federelemente auf die Serien-Dämpfer bleibt der Fahrkomfort dennoch uneingeschränkt langstreckentauglich.
Optional versprechen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium den perfekten Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.
Sollte bei Leasing-Fahrzeugen eine Rückgabe im Originalzustand erforderlich sein, ist die spurlose Rückrüstung aller H&R Produkte kein Problem.
Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten/ TTG geliefert und sind Made in Germany!
H&R Fahrwerkskomponenten für VW ID.3, 2WD, Typ E1,
inkl. adaptiver Dämpfung, inkl. Facelift 2024, ab Baujahr 2024
Tieferlegungsfedern für VW ID.3 GTX
Art. Nr. 28625-4
Tieferlegung: VA / HA ca. 20 mm
Preis (UVP): 403,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 08/2025)
Tieferlegungsfedern für VW ID.3 PRO S
Art. Nr. 28625-4
Tieferlegung: VA ca. 35 mm / HA ca. 30 mm
Preis (UVP): 403,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 08/2025)
Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert
Verbreiterung: ab 22 mm (pro Achse)
Preis (UVP): ab 161,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 07/2025)