10 Tage A12-Sperrung bei Utrecht (NL): Stau-Chaos für Urlauber und F1-Fans

Die Autobahn A12 ist zwischen dem Kreuz Maanderbroek bei Ede und dem Kreuz Lunetten südlich von vollständig gesperrt. Die Sperrung dauert von Freitag, 22.08.2025, 20:00 Uhr bis Montag, 01.09.2025, 05:00 Uhr.

Die niederländische Behörde Rijkswaterstaat begründet die Maßnahme mit umfangreichen Sanierungsarbeiten. Auf dem rund 40 Kilometer langen Abschnitt wird der Straßenbelag erneuert und durch einen leiseren Asphalt ersetzt. Zudem werden Beleuchtungen ausgetauscht und Leitplanken erneuert.

Auswirkungen auf den Reiseverkehr Besonders betroffen sind Urlauber, die aus NRW Richtung Nordsee oder IJsselmeer fahren. Die A12 gilt als wichtigste Ost-West-Verbindung der Niederlande und führt vom Grenzübergang Elten bei Emmerich über Arnheim und Utrecht bis nach Den Haag. Von dort bestehen direkte Anschlüsse in Richtung Amsterdam, Rotterdam und zu den Küstenorten an der Nordsee.

Die Sperrung fällt zudem in das Ende der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen sowie in das Formel-1-Wochenende in Zandvoort vom 28. bis 31.08.2025, das traditionell viele Besucher aus Deutschland anzieht. Staus von bis zu einer Stunde sind laut Behörden möglich.

Ein Sprecher von Rijkswaterstaat erklärte: "Wir raten, die Umleitungen zu nutzen und Fahrten in den Hauptverkehrszeiten möglichst zu vermeiden."

Umleitungen und Zeitverlust Während der Sperrung wird der Verkehr über die nördlich gelegene A30, A1 und A27 umgeleitet. Die Strecke führt von Maanderbroek über Barneveld und Amersfoort bis nach Hilversum und von dort zurück zur A12 bei Lunetten. Diese Route ist rund 40 Kilometer länger.

In Richtung Den Haag wird außerdem die südlich parallel verlaufende A15 als Ausweichroute empfohlen. Für Fahrten nach Amsterdam bietet sich ebenfalls die A1 an.

Weitere Bauarbeiten an der A12 Unabhängig von der Sperrung bei Utrecht kommt es auch westlich der Stadt zu Einschränkungen. Zwischen Gouda und Den Haag wird die A12 im August an mehreren Wochenenden abschnittsweise gesperrt. Auch hier sind Staus wahrscheinlich.