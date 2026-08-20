15-Jähriger am Steuer: Mazda mit 8 Teenagern crasht in Baustellen-Lkw

Der tragische Unfall ereignete sich am Mittwoch, 19.8.2026, gegen 13:15 Uhr auf der Landesstraße 3185 zwischen Ober-Lais und Michelnau. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der Mazda ungebremst auf einen Lastwagen auf, der dort für Markierungsarbeiten eingesetzt wurde.

In dem für fünf Personen ausgelegten Auto saßen nur die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren. Bei den Todesopfern handelt es sich um den 15 Jahre alten Fahrer und eine 14-jährige Mitfahrerin. Die übrigen Insassen kamen schwer verletzt in Krankenhäuser.

Bei dem Zusammenstoß wurden zudem zwei Arbeiter leicht verletzt, die an den Markierungsarbeiten beteiligt waren. Mehrere Rettungshubschrauber waren am Einsatz beteiligt. Rund 100 Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Die L3185 wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt. Für die beteiligten Einsatzkräfte richtete die Feuerwehr eine Betreuungsstelle mit Notfallseelsorge ein.

Nach Angaben eines Mitarbeiters des beteiligten Abschleppunternehmens gegenüber der Hessenschau wurde der Anhänger des Baustellenfahrzeugs durch den Aufprall mitsamt Deichsel gegen das Fahrerhaus des Lastwagens geschoben. Der Mazda CX-5 wurde im Frontbereich schwer beschädigt.

Der UnfallortDie L3185 verbindet in diesem Bereich die Niddaer Stadtteile Ober-Lais und Michelnau. Der Unfall ereignete sich auf dem außerörtlichen Abschnitt der Landstraße, auf dem am Mittwoch Markierungsarbeiten stattfanden. Nach Angaben der hessischen Landesregierung wurden zwischen 2017 und 2019 auf einem Teilstück zwischen Michelnau und Ober-Lais 48 Verkehrsunfälle registriert, zwei davon mit tödlichem Ausgang.

Polizei untersucht die Hintergründe der Fahrt

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft soll ein Sachverständiger den Unfallhergang rekonstruieren. Noch offen ist auch, wie die Jugendlichen an den Mazda gelangten. Der 15-Jährige am Steuer besaß keinen regulären Pkw-Führerschein. Weitere Erkenntnisse zu den Hintergründen der Fahrt lagen zunächst nicht vor.